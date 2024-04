Samsung presenta le innovative tecnologie AI TV al Simposio sulla tecnologia del Sud-est asiatico del 2024 – Samsung Global Newsroom

Samsung incontrerà i media e i professionisti del settore per condividere la gamma di prodotti Neo QLED 8K, OLED e lifestyle dell’azienda basati sull’intelligenza artificiale e discutere le ultime tendenze del settore.

Samsung Electronics, il principale produttore mondiale di televisori 18sì Anno consecutivo, ha dato il via al simposio tecnico del sud-est asiatico del 2024 a Bangkok, in Tailandia. Dal 23 al 24 aprile, Samsung presenterà la sua gamma 2024, con tecnologie basate sull’intelligenza artificiale che offrono immagini, audio e personalizzazione migliorati.

Dal 2012, le sessioni dei seminari tecnici globali di Samsung fungono da piattaforma per la condivisione di informazioni dettagliate ed esperienze esclusive sui prodotti. Nell’ambito della visione “Displays Everywhere, Screens for Everyone”, Samsung prevede di introdurre innovazioni che forniscano esperienze visive leader del settore e funzionalità facili da usare.

Il Simposio tecnologico del Sud-Est asiatico del 2024 a Bangkok segue una serie di lanci di successo nel Francoforte, Germania Questo febbraio. In occasione di questo evento e dei prossimi seminari in regioni come l'America Latina, Samsung presenterà nuove tecnologie TV e display, nonché prodotti lifestyle:

SAMSUNG 2024 Nuovo QLED 8K L’ultimo processore NQ8 include AI Gen3, che consente un’immagine più vivida e accurata attraverso le sue 512 reti neurali, otto volte il numero dei suoi predecessori. Supporta funzionalità come 8K AI Upscaling Pro e AI Motion Enhancer Pro per la migliore grafica Neo QLED 8K di sempre.

2024 SAMSUNG Sei una televisione Esegue l'upscaling dei contenuti alla risoluzione 4K grazie al processore NQ4 AI Gen2 e dispone della tecnologia OLED Glare Free. Questa tecnologia di Underwriters Laboratories Inc. (UL) riduce il riflesso della luce sullo schermo per offrire un'esperienza visiva coinvolgente con meno distrazioni.

Cornice musicale È un nuovo prodotto lifestyle che funziona come un altoparlante a cornice. Può essere utilizzato come cornice sul muro inserendo immagini o immagini nella cornice sostituibile.

Samsung Knoxapplicato ai televisori Samsung, ha ricevuto la certificazione Common Standards, riconosciuta lo scorso febbraio da 31 paesi per il rafforzamento delle misure di sicurezza dei televisori in termini di software e hardware.

“Siamo molto entusiasti di condividere le principali tecnologie AI TV di Samsung durante il simposio tecnico”, ha affermato Youngjae Kim, vicepresidente esecutivo di Visual Display Business presso Samsung Electronics. “Mostreremo non solo la tecnologia più recente che fa risaltare i nostri televisori, ma anche il nostro impegno concreto per servire meglio i clienti e la nostra attenzione alla protezione delle loro informazioni.”

Per ulteriori informazioni sulla gamma 2024 di televisori e monitor Samsung, visitare www.samsung.com/.