Samsung si sta preparando a lanciare il Galaxy S24 FE, quindi è tempo di rivelare maggiori dettagli

A gennaio, Samsung ha presentato la serie di smartphone di fascia alta Galaxy S24. Ora, l’azienda si sta probabilmente preparando a lanciare i suoi prossimi smartphone pieghevoli, la serie Galaxy Z, insieme a molti altri prodotti: la serie Galaxy Tab S10, la serie Galaxy Watch 7 e il Galaxy Ring.

È interessante notare che Samsung sta lavorando anche con “Galaxy S24FE” tramite lo smartphone. Sebbene le informazioni su questo smartphone siano attualmente scarse, GalaxyClub, un affidabile leaker Samsung, ha rivelato che Samsung sta lavorando su un nuovo smartphone con nome in codice R12.

Sulla base del diagramma schematico dei precedenti modelli FE (S20 FE – R8, S21 FE – R9, S23 FE – R11), si può presumere che l'R12 sia il Galaxy S24 FE.

A parte il nome in codice, non sappiamo molto dell'S24 FE. D'altra parte, l'anno scorso in questo periodo si sono verificate molte fughe di notizie sul telefono S23 FE. Ciò potrebbe significare che la consegna dell’S24 FE potrebbe subire ritardi. Nell'ottobre dello scorso anno, Samsung ha introdotto il Galaxy S23 FE. Quindi, data l’attuale fase di sviluppo dell’S24 FE, sarà probabilmente novembre.

Specifiche Samsung Galaxy S23 FE

Dato che non sappiamo molto del Galaxy S23 FE, menzioniamo brevemente le specifiche del Galaxy S23 FE. Negli Stati Uniti, il Samsung Galaxy S23 FE utilizza un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, mentre in altri paesi utilizza un Samsung Exynos 2200. Il SoC è abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione.

Sulla parte frontale troviamo un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Lo smartphone esegue Android 13 basato su One UI 5.1 (aggiornato ad Android 14) e dispone di un sensore di impronte digitali in-display per la sicurezza.

Il dispositivo contiene una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica cablata da 25 W e la ricarica wireless da 15 W.

Sul fronte della fotocamera, l'S23 FE ha una fotocamera frontale da 10 MP e una tripla fotocamera posteriore da 50 MP (principale, con OIS) + 12 MP (ultrawide) + 8 MP (teleobiettivo, con zoom ottico 3x). Altre caratteristiche importanti del dispositivo sono gli altoparlanti e l'alloggiamento di classe IP68.