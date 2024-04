“Conosci prima di acquistare” le caratteristiche e le specifiche più importanti del nuovo telefono Xiaomi Poco X3 NFC 2024

lo schermo

Lo schermo si presenta sotto forma di foro DotDisplay ed è stato notevolmente ridotto rispetto alle versioni precedenti. Lo schermo è disponibile anche in LCD IPS con un'area di 6,67 pollici e qualità FHD+ con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel con densità di pixel. di 395 pixel per pollice, oltre alla presenza di uno strato di protezione Corning sullo schermo del telefono Gorilla Glass di quinta generazione, oltre al supporto dello schermo per la funzione HDR10 e una frequenza di 120Hz.