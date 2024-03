Se possiedi uno di questi vecchi telefoni, potresti guadagnare una fortuna

Pochi lo sanno, ma alcuni dei nostri telefoni possono acquisire molto valore nel corso degli anni! Questo potrebbe essere il caso di uno dei cellulari conservati nel tuo armadio.

Che tu conservi il tuo vecchio telefono nel caso in cui quello che usi tutti i giorni si rompa o semplicemente per nostalgia, sapevi che potrebbe valere molto più di quanto pensi? Sulle piattaforme di vendita online come eBay e Wallapop i prezzi sono aumentati e alcuni modelli più vecchi possono essere venduti per centinaia e persino migliaia di euro.

Ben Wood, fondatore del sito Museo Mobile (“Museo dello Smartphone”, in spagnolo), ha diversi suggerimenti su questo argomento. In particolare spiega di aver notato un aumento dei siti di aste negli ultimi anni: “Sempre più persone sono interessate a collezionare vecchi oggetti tecnologici”. Ben Wood aggiunge di essere un grande collezionista di elettrodomestici vintage “Vediamo sempre più storie di vecchi smartphone venduti per diverse centinaia di euro […] “Alcuni vecchi cellulari sono diventati così rari che possono essere facilmente venduti per migliaia di euro”..

Questo fenomeno è particolarmente evidente sui vecchi modelli di iPhone.. Più vecchia è l'uscita, più è probabile che i collezionisti la cerchino. Puoi verificare il valore di un vecchio dispositivo visitando siti come eBay o Wallapop, dove diversi telefoni sono oggetto di aste e offerte.

©Ebay

Tra gli esempi più evidenti in questo ambito, è difficile non pensarci Primo iPhone. Dopo il suo lancio nel 2007, questo telefono ha rivoluzionato il modo in cui comunichiamo, e non sorprende vedere diversi modelli in vendita online a prezzi molto alti. Diventarono richiesti anche altri smartphone particolarmente apprezzati all'epoca; Questa è la situazione Huawei P30Pro, l'ultimo telefono dell'azienda ad avere i servizi Google prima del veto statunitense. Questo prodotto è ancora in vendita per diverse centinaia di euro su Wallapop a quasi 4 anni dalla sua uscita.

Ben Wood menziona anche altri smartphones più vecchi, ad es Motorola DynaTac 8000XChe è stato rilasciato nel 1983: “È il primo cellulare!”Il che spiega il suo valore oggi e una copia recentemente venduta per oltre 2.000 euro su eBay un anno fa. L'esperto aggiunge che oggi sono molti i riferimenti a smartphone altamente desiderabili sui siti di aste online. Tra questi vale la pena evidenziare Vari dispositivi Nokia e Motorola. Questi sono alcuni degli smartphone più venduti sui siti di aste online negli ultimi anni:

© Proteggi la tua bolla

C'è qualcuno dei tuoi vecchi telefoni nell'elenco? Non perdere tempo e tiralo fuori dall'armadio velocemente per assicurarti che funzioni ancora! “Alcuni collezionisti potrebbero concentrarsi solo sul design del prodotto […] Ma altri sono orgogliosi di avere la confezione originale con tutti gli accessori presenti in quel momento.”, il che può rappresentare una vera sfida, poiché i nostri dispositivi tendono a deteriorarsi nel corso degli anni. Ben Wood aggiunge che modelli relativamente recenti, ad es iPhone7 (Rilasciato nel 2016) Potrebbe anche continuare a interessare una parte del pubblico se è in buone condizioni e il telefono funziona ancora.

In conclusione, Ben Wood sottolinea che gli utenti non dovrebbero mai buttare via i loro vecchi smartphone: “Spesso è interessante conservarli in un cassetto e poi metterli in vendita sui siti di aste. Se non vuoi preoccuparti di questo, la cosa migliore che puoi fare è portarli in un centro di raccolta e riciclaggio vicino a te.” !”.