Studio: i messianici sono il secondo popolo più felice nel sud-est asiatico e hanno la terza aspettativa di vita più alta

La Malesia è costantemente classificata favorevolmente nelle classifiche internazionali del turismo e dell’ospitalità. Recentemente, il nostro Paese è stato classificato come la decima destinazione di viaggio nel mondo da TripAdvisor, il secondo paese asiatico più favorevole agli stranieri da Insider Monkey e l’ottavo posto migliore al mondo per andare in pensione da International Living.

Tuttavia, queste sono tutte valutazioni di coloro che guardano dall'esterno ciò che provano gli stessi malesi. Allora, come stanno i malesi in questi giorni e siamo contenti delle nostre vite e del nostro Paese?

I malesi sono il secondo popolo più felice del sud-est asiatico

Ebbene, secondo A Uno studio condotto dalla rivista CEOWORLD sui paesi più felici del mondo, La risposta è buona, stiamo andando bene per noi stessi.

Sull'ultimo Classifica mondiale della felicità Qualunque Analisi dei dati completi dei sondaggi provenienti da 146 paesi negli ultimi quattro anni (dal 2020 al 2024)La rivista CEOWORLD ha monitorato diverse categorie di prestazioni, tra cui:

PIL pro capite

Supporto socio-assistenziale

Aspettativa di vita sana

Libertà di fare le proprie scelte di vita

Generosità della gente comune

Percezione dei livelli di corruzione

Di conseguenza, La Malesia ha ottenuto 82,01 su 100 Sul “punteggio di felicità” nello studio, che ci fa 2° nel sud-est asiatico e 55° a livello globale.

Nella classifica generale, la Finlandia ha conquistato il titolo di paese più felice del mondo con l'impressionante punteggio di 95,67, seguita dalla Danimarca con 95,31. Islanda (92,59), Israele (95,2) e Paesi Bassi (95,07) costituiscono il resto dei primi cinque.

Nel frattempo, nel sud-est asiatico, Singapore si è classificata come il paese più felice della regione con un punteggio di 87,74, seguita dalla Malesia con 82,01, dalla Tailandia con 81,26, dal Vietnam con 80,88 e dalle Filippine con 77,51.

Di seguito la classifica completa dei paesi del sud-est asiatico che hanno preso parte allo studio e i rispettivi risultati:

Singapore – 87,74 (al 25° posto a livello mondiale) Malesia – 82,01 (al 55° posto a livello mondiale) Tailandia – 81,26 (60° classificato a livello mondiale) Vietnam – 80,88 (65° classificato a livello mondiale) Filippine – 77,51 (al 76° posto a livello mondiale) Indonesia – 75,5 (84° classificato a livello mondiale) Laos – 73,77 (classificato 89° a livello mondiale) Cambogia -69,45 (al 115° posto a livello mondiale) Myanmar – 68,84 (117° classificato a livello globale)

I malesi hanno anche la terza aspettativa di vita più alta nel sud-est asiatico



Una delle categorie di performance analizzate da CEOWORLD per lo studio di cui sopra è l'aspettativa di vita e, sulla base dei dati della Divisione Popolazione delle Nazioni Unite, I malesi hanno una delle aspettative di vita più alte nel sud-est asiatico.

Vi ha partecipato anche lui Statistiche di Sisia, La Malesia ha un’aspettativa di vita media di 76,58 anni, Solo dietro a Singapore (84,39 anni) e alla Tailandia (80,13 anni).

Le statistiche di Seasia si basavano su questo Dati della Divisione Popolazione delle Nazioni Unite per il 2022, Con la classificazione completa nel sud-est asiatico come segue:

Singapore – 84,39 anni Tailandia – 80,13 anni Malesia – 76,58 anni Vietnam – 74,90 anni Brunei – 74,61 anni Filippine – 72,40 anni Cambogia – 71,60 anni Indonesia – 71,24 anni Timor Est – 69,56 anni Laos – 69,54 anni Myanmar – 67,66 anni

Allora, cosa ne pensate della posizione della Malesia in entrambi gli studi? Condividi i tuoi pensieri con noi nei commenti!

Leggi anche: Kuala Lumpur, la città con il maggior numero di grattacieli del sud-est asiatico, ne ha 76 in più rispetto a Giakarta, seconda classificata