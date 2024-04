Shannen Doherty ha parlato della sua esperienza con il suo oncologo. La star ha descritto il suo viaggio attraverso la vita come “coraggioso”.

Shannen Doherty continua a controllare la sua “lista dei desideri” a 52 anni. L'attrice ha rivelato in un nuovo episodio del suo podcast Let's Be Clear con Shannen Doherty che le è piaciuto molto un viaggio in Italia con il suo amico e oncologo Dr. Lawrence Pirro. Quest'ultimo è l'ultimo ospite famoso.