Siti di formazione planetaria nei sistemi binari. I. Prova dell'allineamento dell'orbita del disco nel FO Tau binario chiuso

Mappa FO Tau continua da 1,3 mm. La polvere circumstellare è stata rilevata, ma non chiaramente risolta, verso ciascun componente del sistema binario FO Tau. La soluzione orbitale con la probabilità più alta è tracciata in blu. La trave composita è mostrata nell'angolo in basso a sinistra e la barra della scala 10 AU è mostrata in basso a destra. — Ph.E. astronomico