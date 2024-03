Squadra inglese: Bukayo Saka incluso nonostante l'infortunio; Jarrod Bowen e Ollie Watkins convocati per le partite contro Australia e Italia | notizie di calcio

L'attaccante dell'Arsenal Bukayo Saka è stato incluso nella rosa dell'Inghilterra per le partite di ottobre contro Australia e Italia nonostante i problemi di infortuni, mentre Jarrod Bowen del West Ham e l'attaccante dell'Aston Villa Ollie Watkins sono stati convocati nella squadra di Gareth Southgate.

Saka è uscito zoppicando tenendosi la gamba durante la partita del Gruppo B dell'Arsenal di Champions League contro i francesi del Lens martedì sera, con il tecnico dei Gunners Mikel Arteta che ha insistito sul fatto che l'infortunio del 22enne era una “preoccupazione” in vista dello scontro di Premier League di domenica. Trasmissione in diretta Sky Sport.

Tuttavia, Saka è considerato abbastanza in forma da essere incluso nei piani del Southgate per l'amichevole contro l'Australia e la partita di qualificazione a Euro 2024 contro l'Italia, nonostante la continua valutazione da parte dell'Arsenal su di lui.

“È ancora in fase di valutazione”, ha detto Southgate. “L'Arsenal ha una partita importante questo fine settimana, poi mancano altri sette giorni prima di affrontare l'Australia e dieci giorni prima di affrontare l'Italia.

“Tutti guarderanno tutto mentre andiamo avanti.”

La formazione dell'Inghilterra per ottobre Portieri: Sam Johnstone (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal).

In difesa: Levi Colwell (Chelsea), Lewis Dunk (Brighton), Mark Guehi (Crystal Palace), Harry Maguire (Manchester United), John Stones (Manchester City), Vikai Tomori (Milan), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker . (Manchester City).

Centrocampisti: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jude Bellingham (Real Madrid), Connor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Al-Ettifaq), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (Arsenal).

Attacco: Jarrod Bowen (West Ham), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Bayern Monaco), James Maddison (Tottenham), Eddie Nketiah (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo . Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa).

ricorda Bowen e Watkins

Jarrod Bowen è stato convocato nella nazionale inglese per la prima volta da settembre 2022





Nel frattempo, Bowen e Watkins sono stati richiamati dopo un inizio di stagione impressionante rispettivamente con West Ham e Aston Villa.

Watkins, che finora ha segnato sette gol in tutte le competizioni in questa stagione, non è stato convocato da marzo 2022 e ritorna pochi giorni dopo che Southgate ha visto l'attaccante segnare una tripletta nella vittoria per 6-1 dell'Aston Villa sul Brighton.

Bowen torna nella squadra inglese per la prima volta da settembre 2022 dopo aver segnato cinque gol in sette partite di campionato con il West Ham.

L'allenatore dell'Inghilterra Gareth Southgate dice che non gli piace il VAR e ammette di non vedere alcuna soluzione alla polemica seguita alla partita del Tottenham contro il Liverpool.



Tra le sue scelte per Bowen e Watkins, Southgate ha aggiunto: “Abbiamo aggiunto Jarrod Bowen sugli esterni – ha segnato cinque gol in sette partite – e con la partita contro l'Australia c'è l'opportunità di imparare alcune cose diverse.

“Ollie Watkins ha iniziato bene la stagione. Ha avuto una certa forma di gol nelle ultime due settimane. Devi stare attento perché non puoi portare avanti il ​​pregiudizio dell'attualità quando guardi la selezione, ma è in buona forma e sta arrivando in ottima forma.

“È già stato con noi, conosciamo il suo carattere, la sua personalità. È un bravo ragazzo nel gruppo. Gioca per un club davvero ben allenato e la squadra è in buona forma”.

Le prossime partite dell'Inghilterra Venerdì 13 ottobre: ​​vs Australia (H) – Calcio d'inizio alle 19:45

Martedì 17 ottobre: ​​vs Italia (H) – Calcio d'inizio ore 19:45

Venerdì 17 novembre: vs Malta (casa) – calcio d'inizio ore 19:45

Lunedì 20 novembre: vs Macedonia del Nord (trasferta) – calcio d'inizio alle 19:45

Nketiah, Colwell mantengono i posti

Il giovane del Chelsea Levi Colwell mantiene il suo posto nella squadra inglese





La squadra di 26 uomini del Southgate per le due partite di ottobre non ha visto nessuna presenza in nazionale Levi Colwell E Eddie Nketiah Ancora una volta ottieni l'approvazione.

La squadra di Southgate soffre di carenza di terzini sinistri, dato che Colwell del Chelsea è l'unico giocatore con una vera esperienza a giocare lì.

“Ci rendiamo conto che la maggior parte del suo calcio è stato come difensore centrale e questa è la sua posizione preferita e più forte, ma ci manca molta esperienza come terzino sinistro mentre gioca”, ha detto Southgate del 20enne. Lì regolarmente.

“Abbiamo altri centrocampisti che possono ricoprire il ruolo di terzino, è un'area che dobbiamo capire attorno ad alcuni giocatori perché la profondità in quella zona del campionato non è così forte.

Ha aggiunto: “Ha fatto bene agli Europei con l'Under 21, si sta adattando bene alla vita al Chelsea e ha una vera maturità nel suo stile di gioco, e siamo molto ottimisti sul suo futuro”.

I calcoli ritornano dall'infortunio; Maguire e Phillips mantengono la posizione

immagine:

L'inglese Harry Maguire potrebbe partecipare con la nazionale inglese alle partite contro Australia e Italia





Giovanni Pietre Rientra in squadra anche lui al rientro da un periodo in panchina Harry Maguire E Calvino Phillips Mantengono il loro posto nonostante le persistenti domande sul tempo di gioco, rispettivamente con Manchester United e Manchester City.

Jordan Henderson Mantiene il suo posto anche dopo essere passato all'accordo saudita in estate.

Tuttavia, non c'era spazio per il centrocampista del West Ham James Ward Prowse Nonostante abbia avuto un buon inizio nella vita nell'East London, mentre… Raheem Sterling Era di nuovo assente dopo che il Southgate ha mancato l'attaccante del Chelsea con 82 presenze per le partite di settembre.

Ben Chilwell, Dio vi benedica E Callum Wilson È stato anche escluso, mentre Monte Mason Signorina però

Ritorno in campo con il Manchester United.

La squadra inglese al completo di ottobre

immagine:

Ollie Watkins ha segnato bene per l'Aston Villa





Qual è il futuro dell'Inghilterra?

Inghilterra Prossima uscita contro Australia In una partita amichevole allo stadio di Wembley il 13 ottobre; Calcio d'inizio alle 19:45.

Le prossime qualificazioni a UEFA Euro 2024 sono vs Italia Martedì 17 ottobre; Calcio d'inizio alle 19:45.

A novembre affronterà Malta in casa (17 novembre; calcio d'inizio alle 19:45), prima di recarsi in Macedonia del Nord (20 novembre; calcio d'inizio alle 19:45).