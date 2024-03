Trapelato il CAD di iPhone16 Pro! Dotato di un nuovo pulsante e scopri in dettaglio le differenze rispetto al 15 Pro: iPhone Mania

Dati CAD per iPhone16 ProÈ stato pubblicato. Dai dati CAD, iPhone16 Pro viene confrontato con iPhone15 Pro,Le forme dei pulsanti sono diversequalcosa,È stato aggiunto un nuovo pulsantePuoi starne certo.

La parte triangolare della fotocamera posteriore è stata criticata per il suo pessimo design.Non è installato e il design è quasi lo stesso dell'iPhone 15 Pro.

Inoltre, il leaker Majin Bu, che ha affermato che avrà una fotocamera posteriore triangolare, ha pubblicato un disegno dell'iPhone 16 Pro, che sembra anche molto simile ai dati CAD.

Dati CAD dell'iPhone16 Pro

91mobiles ha pubblicato i dati CAD dell'iPhone16 Pro. Le dimensioni esterne dell'iPhone16 Pro sonoAltezza x larghezza x spessore 149,6 x 71,4 x 8,4 mmRispetto all'iPhone 15 Pro, con dimensioni di 146,6 x 70,6 x 8,25 mm.Entrambi crescono…apparentemente…

Controlliamo i dati CAD pubblicati da diverse direzioni.

Parte della fotocamera posteriore

Si teme che la parte della fotocamera posteriore avrà la forma di un brutto triangolo, ma è molto simile nel design e nelle dimensioni della parte della fotocamera posteriore dell'iPhone 15 Pro, quindi sembra che non ci saranno grandi cambiamenti.

Il lato sinistro

Sul lato sinistro sono presenti i pulsanti di aumento e diminuzione del volume e il pulsante di azione. Il pulsante di azione sembra essere più grande (più alto) del pulsante dell'iPhone 15 Pro.

il lato corretto

Il lato destro ha il pulsante di accensione e il pulsante di acquisizione.

Il pulsante di acquisizione èFunziona come un pulsante di scatto quando si scattano foto e un pulsante di avvio della registrazione durante la ripresa di video.Si prevede che ciò accada.

Vacanza attorno al pulsante di acquisizioneSembra anche che esista un testo e, in tal caso,Previene la pressione inaspettataPotrebbe esserci qualcosa che deve essere fatto. In questo caso, la superficie superiore del pulsante di acquisizione sarà probabilmente allo stesso livello del lato destro.

Parte superiore principale del corpo

I dati CAD sulla parte superiore dell'unità principale consentono di verificare le dimensioni della sezione della fotocamera posteriore.

Le dimensioni e l'altezza della parte della fotocamera posteriore dell'iPhone 16 Pro sono quasi identiche a quelle dell'iPhone 15 Pro.Sembra così.

La parte inferiore del corpo principale

C'è un dock USB-C nella parte inferiore dell'unità principale e sono presenti quattro fori per gli altoparlanti sul lato sinistro e sei su quello destro.

Disegno dell'iPhone 16 Pro

Il leaker Majin Bu ha pubblicato un disegno che si ritiene appartenga all'iPhone 16 Pro. Di conseguenza, ha smentito le sue aspettative secondo cui l'iPhone 16 Pro avrebbe una tripla fotocamera posteriore.

Inoltre, ShrimpApplePro (@VNchocoTaco) ha sottolineato che questa grafica non è per iPhone16 Pro ma per iPhone15 Pro Max.

L'iPhone 16 presenta importanti modifiche al design e il 16 Pro rimane lo stesso

Si dice che il design della parte posteriore della fotocamera dell'iPhone 16 e dell'iPhone 16 Plus sarà simile a quello dell'iPhone X.

D'altra parte, se i dati CAD pubblicati questa volta sono reali,Il design della serie iPhone 16 Pro segue il modello attuale, con l'aggiunta di pulsanti e alcune modifiche alla dimensione dei pulsanti.Sembra che sarà così.

immagine:91mobili, Majin Bu (@MajinBuOfficial)/X, Linee guida per la progettazione degli accessori per dispositivi Apple/Apple