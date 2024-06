Sta infuriando contro Samsung! Trapelano dettagli chiave sul nuovo Galaxy Watch (Ultra) – SMARTmania.cz

Samsung introdurrà tre nuovi orologi quest’anno

Il Galaxy Watch 7 arriverà in due dimensioni con diversi aggiornamenti generazionali

Il pezzo forte dello spettacolo sarà il Galaxy Watch Ultra con cassa in titanio, batteria più grande e display più luminoso

Il mese prossimo si terrà un’altra parte della serie Galaxy Unpacked, in cui Samsung tradizionalmente introduce nuovi prodotti hardware. La conferenza stampa estiva ruoterà attorno agli smartphone flessibili, ad un anello intelligente e anche a nuovi orologi – che dovrebbero arrivare in tre diverse varianti. Questa settimana abbiamo dato un’occhiata in anteprima al Galaxy Watch FE più economico e ora possiamo conoscere i restanti due modelli.

Samsung seguirà quest’anno un percorso simile a quello di Apple con i suoi orologi: realizzerà il modello base del Galaxy Watch 7 in due dimensioni e lo accompagnerà con il miglior Galaxy Watch Ultra con la massima quantità di hardware possibile. Grazie al server Android Headlines possiamo vedere in anticipo i parametri di entrambi i modelli.

Galaxy Watch 7: nuovo chipset e più memoria

Il Galaxy Watch 7 base sarà disponibile in due dimensioni: 40 e 44 mm di diametro, e in entrambi i casi sarà possibile scegliere tra i colori verde e crema. Qualunque opzione tu scelga, otterrai un orologio dall’aspetto elegante con un display circolare che protegge il vetro zaffiro. Il corpo dell’orologio è realizzato in alluminio e l’orologio stesso sarà resistente all’acqua e alla polvere (5 ATM, IP68), nonché a cadute, sbalzi di temperatura e altre condizioni secondo le specifiche militari MIL-STD-810H.

Rispetto alla generazione precedente, il Galaxy Watch 7 dovrebbe avere un chipset più moderno da 3 nm con un processore a 5 core, che dovrebbe essere più potente ed efficiente, il che significa una maggiore durata della batteria. La capacità della batteria varierà a seconda delle dimensioni: il modello più piccolo avrà una batteria da 300 mAh, mentre il modello più grande avrà una batteria da 425 mAh. Qui, rispetto al modello dello scorso anno, non dovrebbe cambiare nulla. L’aggiornamento è rivolto sia allo schermo che allo spazio di archiviazione: la luminosità dello schermo dovrebbe aumentare a 2.000 nit e lo spazio di archiviazione dovrebbe offrire il doppio della capacità di 32 GB.

Dalle specifiche possiamo confermare anche il supporto al GPS, al Bluetooth e all’LTE (opzionale), nonché la presenza di due pulsanti per il back e il ritorno alla schermata home.

Galaxy Watch 7 Ultra: elevata resistenza e durata

Il pezzo forte della gamma di orologi Samsung sarà il Galaxy Watch Ultra, che, secondo le indiscrezioni precedenti, offrirà un display circolare in un corpo più grande e spigoloso. L’orologio sarà proposto in taglia unica con un diametro di 47 mm, mentre la cassa sarà realizzata in titanio. Possiamo aspettarci tre diversi colori nell’elenco: Titanium Grey, Titanium Silver e Titanium Beige.

Il Galaxy Watch Ultra dovrebbe offrire una resistenza maggiore rispetto al Watch 7 – 10 ATM, IP68 e MIL-STD-810H. Anche la durata con una singola carica dovrebbe essere più lunga e la batteria vanta una capacità di 590 mAh. L’economico chipset da 3 nm contribuirà anche al funzionamento a lungo termine con una singola carica e sarà predisposta una memoria interna da 32 GB per archiviare i dati dell’utente.

Memoria interna: 32GB

L’orologio di punta di Samsung offrirà un display con una luminosità massima di 3.000 nit, lo stesso valore dell’Apple Watch Ultra. L’Apple Watch condividerà anche un pulsante di “azione” programmabile, che Samsung chiama Quick Button nei materiali di marketing trapelati.

Il Galaxy Watch Ultra avrà sempre un modem LTE integrato, ma non ci sarà alcun obbligo di utilizzarlo: al Watch basterà uno smartphone accoppiato via Bluetooth. I materiali trapelati non parlano del supporto delle comunicazioni satellitari.

Le anteprime il mese prossimo

I nuovi orologi e altri prodotti Samsung dovrebbero vedere la luce all’inizio del mese prossimo, la data più popolare è il 10 luglio, anche se Samsung deve ancora confermarlo ufficialmente.