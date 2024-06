Una donna che stava scattando un selfie è morta dopo essere stata investita da un treno







































































































Nelle foto scattate dalle persone circostanti, è stato dimostrato che la giovane 25enne si è avvicinata così tanto ai binari da non riuscire a farsi un selfie al passaggio del treno, ed è caduta a terra dopo essere stata colpita. la testa mentre passava il treno. Il treno passava. ,

La Canadian Pacific 2816 conosciuta anche come Empress è stata costruita a Montreal, in Canada, nel dicembre 1930 e presenta l’unica locomotiva a vapore H1b 4-6-4 Hudson del suo genere. Il treno è partito da Calgary, in Canada, per Città del Messico lo scorso aprile.