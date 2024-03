Cambio improvviso: Ramona Badescu sostituisce Mihaela Rodulescu? – Intrattenimento > Notizie

Il ritorno del “cantante monegasco” alla TVR sembrava ormai deciso, dopo che la star e la direzione della televisione pubblica avevano confermato che le trattative erano molto vicine alla conclusione. Ma fonti interne all'emittente sostengono che Ramona Badescu, che dirigerà “La domenica in famiglia”, sia entrata in rete.

Anche se il ritorno di Mihaela Rodulescu sulla tribuna che l'ha consacrata è certo, sembra che la TVR abbia scelto un'altra stella negli ultimi cento metri.

Diverse fonti hanno confermato a Libertatea che Ramona Badescu sarà la conduttrice di “Domenica in Famiglia” e sembra che le trattative siano già terminate. La bella rumena stabilitasi in Italia aveva già firmato il contratto con la televisione pubblica, scrive il quotidiano citando il quotidiano.

L'informazione è sorprendente, visto che in giugno Mihaela Radulescu aveva confermato di essere in una fase avanzata di trattative con la TVR. “Posso dire che sto discutendo con TVR a riguardo<الأحد في العائلة>>. Siamo nella fase “what if”. “Abbiamo ottenuto un formato diverso da loro… soprattutto, è una 'domenica in famiglia' con artisti, storie, notizie, promo, un po' di nostalgia, umorismo, tutto.”Mihaela ha annunciato a paginademedia.ro.

In contatto con il suddetto sito, Irina Radu, produttrice generale di TVR, ha confermato che le trattative con Mihaela Rodulescu sono terminate. Lo spettacolo di Mihaela Rădulescu, pensato per essere trasmesso domenica pomeriggio, sarà probabilmente una versione registrata, dal vivo. Questa alternativa è stata proposta come requisito principale da Mihaela Rădulescu.

È possibile che il motivo della conclusione delle trattative tra TVR e Mihaela Rădulescu sia stata la sua insistenza a vivere a Monte Carlo, dove suo figlio frequenta la scuola. Ayan, nove anni, studia alla Monaco International School.

Ramona Badescu è un'attrice e conduttrice televisiva. In Italia ha recitato, tra le altre, nelle serie tv “La piovra 8”, “Incantesimo 2”, “I Misteri di Cascina Vianello”.

È inoltre consigliere per i rapporti con la comunità rumena presso il Comune di Roma.