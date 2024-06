Tatiana Blatnik è in vacanza nella sua amata Italia con sua madre: un rapporto fantastico! (immagine)

bei momenti con Sua madre Tatiana Blatnik è passata e ha pubblicato le sue foto su Instagram Viaggio su strada Ed è quello che hanno fatto i due.

Sua moglie, il principe Nikolao W Marie Blanche Berlino βSi accalcarono verso di lui Italia, Che amano particolarmente. Nel programma c’era proprio tutto: passeggiate, relax e divertimento!

In una delle foto li vediamo Un abbraccio sull’aereos, mentre in un altro clic entrava la madre di Tatiana vasca da bagno Sua figlia le fa una foto.

Foto: Instagram/@tatianablatnik

Blatnick ha un ottimo rapporto con sua madre e la rispetta Il suo migliore amicoQuesto è ciò a cui si riferisce anche nel suo messaggio.

“I ricordi più belli con lei Il mio migliore amico! Il viaggio di Thelma e Louise in Italia 2022.. Tanto amore, risate, bagagli e bollicine.. Ti amo! Grazie per le migliori avventure.. TBC ?‍♀️?» Ha scritto in modo univoco nel suo post.

Tatiana è nata a Caracas Venezuela Nata il 28 agosto 1980, è la figlia dell’imprenditore sloveno Ladislav Blatnik – suicidatosi quando lei era ancora bambina – e tedesco. Aristocratico. Ha anche un fratello Boris Blatnik.

Da parte di madre è nipote della contessa Elenka von Einsiedel, discendente di Guglielmo II, elettore d’Assia. Nel 1986, quando Tatiana aveva sei anni, suo padre morì e subito dopo sua madre sposò un uomo d’affari.Attilio Prileburg.