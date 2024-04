Un ex hacker della NSA e dipendente Apple ha lanciato DoubleYou, la startup di sicurezza per iPhone e Mac

Negli Stati Uniti è stata lanciata una startup chiamata DoubleYou per aiutare gli sviluppatori di antivirus a proteggere meglio iPhone e Mac.

DoubleYou è stata fondata da Patrick Wardle e Mikhail Sosonkin. Wardle ha lavorato per la National Security Agency degli Stati Uniti dal 2006 al 2008 prima di diventare un ricercatore di sicurezza indipendente specializzato in macOS. Sosonkin ha lavorato nel team di sicurezza di Apple dal 2019 al 2021.

Sono entrambi amici e credono di avere una vasta conoscenza delle piattaforme Apple. Hanno deciso di lanciare una startup dopo aver realizzato che c’erano pochi buoni prodotti di sicurezza per macOS e iOS. Allo stesso tempo, entrambi i sistemi sono sempre più vulnerabili agli attacchi degli hacker.

L'idea di DoubleYou è quella di sviluppare nuovi metodi di analisi dei virus che possano poi essere concessi in licenza ad altre società. DoubleYou sta attualmente sviluppando modi per identificare qualsiasi codice non attendibile in macOS, nonché monitorare e bloccare le anomalie nel traffico DNS. [TechCrunch]

🔥 A proposito, ora regaliamo gli AirPods Pro 2 con USB-C Sul nostro canale Telegram! Clicca e condividi 😉











iPhones.ru Negli Stati Uniti è stata lanciata una startup chiamata DoubleYou per aiutare gli sviluppatori di antivirus a proteggere meglio iPhone e Mac. DoubleYou è stata fondata da Patrick Wardle e Mikhail Sosonkin. Wardle ha lavorato per la National Security Agency degli Stati Uniti dal 2006 al 2008 prima di diventare un ricercatore di sicurezza indipendente specializzato in macOS. Sosonkin ha lavorato nel team di sicurezza di Apple dal 2019 al 2021. Hanno…





READ 30 migliori Friggitrice Ad Aria Calda da acquistare secondo gli esperti

Об авторе

Ilya Sidorov @eliyasidorov Redattore di notizie e autore di articoli su iPhones.ru.

-->