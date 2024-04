Un tribunale russo ha confiscato tutti i fondi della più grande banca americana nella Federazione Russa

La corte ha inoltre confiscato alcuni marchi della JP Morgan e tutti i titoli posseduti dalla banca americana.

Il tribunale arbitrale di San Pietroburgo e della regione di Leningrado ha confiscato i beni russi della più grande banca americana JPMorgan Chase dopo che la banca locale VTB ha chiesto 439,5 milioni di dollari. Giralo Rapporti Reuters mercoledì 24 aprile.

Il tribunale ha ordinato la confisca di tutti i fondi presenti sui conti bancari di JPMorgan in Russia, compresi i conti corrispondenti e i conti aperti a nome di una controllata.

La corte ha anche arrestato le azioni del capitale sociale della Banca Commerciale Russa GB. La Morgan International Bank, controllata da JPMorgan, ha vietato la cessione delle quote di capitale della controllata russa. La corte ha inoltre confiscato alcuni marchi della JP Morgan e tutti i titoli posseduti dalla banca americana e dagli altri imputati.

Il caso VTB contro JPMorgan fa parte dei tentativi della banca russa di restituire i fondi congelati su conti esteri dopo il 24 febbraio 2022.

Nell'aprile 2024, JPMorgan Chase ha citato in giudizio la VTB Bank di New York per interrompere il tentativo di rimpatriare 439,5 milioni di dollari da un conto bloccato negli Stati Uniti. Il tribunale russo non ha confiscato i titoli e le proprietà dei fondi JP Morgan, così come il dominio jpmorgan.ru.

In una denuncia depositata presso il tribunale federale di Manhattan all'inizio di aprile 2024, JPMorgan ha definito il tentativo di VTB Bank di recuperare fondi in Russia una “flagrante violazione” dell'accordo di risoluzione delle controversie di New York. La più grande banca americana ha affermato che la legge americana le impedisce di restituire 439,5 milioni di dollari.



JPMorgan Chase è la più grande holding bancaria statunitense per asset. Appartiene alle “Big Four”, le più grandi banche americane. Svolge attività nel campo degli investimenti, dei servizi finanziari, della gestione del capitale privato, ecc.