Un uomo è diventato ricco bevendo alcolici.. Una lattina di birra vuota lo ha reso milionario.. Come – Telugu News | Un uomo britannico è diventato milionario con una lattina di birra, ciascuna delle quali è stata venduta a migliaia

Un uomo è diventato milionario

Bere alcol è dannoso per la salute, non solo per il corpo, ma anche per le tasche. Causa problemi finanziari. Continuiamo a sentire notizie di famiglie distrutte dall’alcol. Ma sapevate che esiste una persona il cui destino è stato cambiato a causa dell’alcolismo? Si è arricchito bevendo alcolici. Questo può sembrare un po’ strano per alcuni. Ma questo è assolutamente vero.

Nick West, 65 anni, che vive in Gran Bretagna, colleziona lattine di birra da 42 anni. La casa di Nick West ha raccolto 10.300 scatole grazie a questo hobby. Alcune sono addirittura rare lattine di birra. Nick West ha iniziato a collezionare francobolli e altri oggetti quando aveva 16 anni. Gli piace collezionare in questo modo, ha detto West. In questo accordo beveva alcolici con i suoi amici. Ha detto che gradualmente è diventato dipendente dall’alcol e ha iniziato a bere eccessivamente birra.

A quanto vendeva lattine di birra?

Ma mentre beveva birra, cominciò a nascondere le lattine di birra vuote in un posto. Fare questo gli ha dato un grande piacere. Ma a causa di questi hobby, la stanza di Nick West è diventata più piccola. Di conseguenza, ha dovuto lasciare la sua casa e trasferirsi in una nuova. Ha affittato una nuova casa con 5 camere da letto per soddisfare la sua passione. Ma dopo essersi ritirato dal lavoro, iniziarono i problemi finanziari. D’altra parte, non c’è posto dove mettere una lattina di birra adeguata. Così ha deciso di vendere parte della spazzatura che nascondeva. La vendita delle prime 6.000 scatole è di $ 13.500, ovvero Rs. 14mila ricevuti. Perché tutte queste scatole sono così speciali.

Leggi anche questi

Nick West ha poi venduto 1.800 casse a rivenditori di lattine di birra in Italia. Ha poi ricevuto $ 12.500 (Rs. 1.043.526). Ma Nick West ha donato la maggior parte delle scatole nascoste al British Museum. Ha anche detto che ha tre lattine di birra che sono molto rare. Ha rivelato di averlo tenuto perché gli piaceva così tanto il suo design e la sua semplicità. Nick West dice anche che la birra più vecchia che ha bevuto risale al 1936. Ha detto che era molto buona.

Clicca qui per ulteriori notizie di tendenza..