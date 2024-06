Salta dalla tua linea fissa! – Lo spettacolo di intrattenimento più folle, presto in arrivo su PRO TV!

Leggi di più su: Salta da Stiri fix,



Cabral, presentatore del programma: “Il piano inclinato è di per sé una follia, una follia in cui le cose accadono a una velocità sorprendente”.

Sono iniziate le riprese dello spettacolo di intrattenimento più folle che presto sarà visto su PRO TV: Jump from the Landline! Negli ultimi anni diversi Paesi hanno lanciato questo format, forte del suo successo planetario: in Francia ha festeggiato 10 anni di trasmissione, in Messico e Italia è già giunto alla nona stagione, e Rai 2 ha segnato numeri record nel 2023.

9 comici provenienti dalla Romania si cimenteranno in un gioco ricco di sorprese, umorismo e sfide che lascerà senza parole chi è a casa. Il tutto con un unico obiettivo: divertimento illimitato. In ogni edizione, due ospiti speciali parteciperanno a questo folle giro di sfide preparato da Cabral, il conduttore dello spettacolo.





Salta dalla tua linea fissa! (Anything Goes) è un programma che unisce intrattenimento, giochi e sfide in un vero e proprio spettacolo comico. In ogni edizione, Cabral sfiderà gli otto comici, Anca Denico, Anessia Gafton, Emilie Borgilia, Alex Bogdan, Drisya, Lucien Gimichi, Mihai Wright e Paul Ipati, oltre a due ospiti speciali. Metti alla prova la tua immaginazione e i tuoi limiti, questo li renderà creativi, improvviserà, canterà o ballerà in circostanze che genereranno molto umorismo.



La sfida finale? Piano inclinato

La sfida più grande per i nove comici del programma è saltare dalla rete fissa! è Tilted Plan, uno studio costruito con un angolo di 22,5 gradi, dove gli ospiti interpreteranno i personaggi in una serie di scenette. Quanti di loro rimarranno in piedi cercando di prendere il turno e quanti di loro resteranno confusi dall’inclinazione del gruppo, che vedremo prossimamente, su PRO TV.



“Questo progetto non ha questo nome per caso, in realtà è fuori tema. Siamo stati fortunati ad avere una selezione di comici giovani ed esperti, sia nuovi che esperti, che possono saltare dal set in un modo in cui le persone sono a casa! possono anche divertirsi.” Il progetto si basa sulla spontaneità e sull’improvvisazione, che è il campo in cui tutti ci esibiamo. È un piacere lavorare con queste persone che amano così tanto il loro lavoro e sanno cosa stanno facendo Dal mio punto di vista, questo è probabilmente il progetto televisivo più semplice che ho realizzato negli ultimi anni, perché l’onere è sui miei colleghi, che sono proprio come me. Ciò che accade in questo spettacolo è imprevedibile dalla testa alla coda, il “flusso” è piuttosto insolito e il L’approccio che adottiamo è uno di quelli che non è stato ancora utilizzato molto in Romania, e il piano inclinato è di per sé una follia, una follia in cui le cose accadono incredibilmente velocemente e si presentano a gruppi”.“Salta la linea fissa!”, ha detto Cabral, il conduttore dello spettacolo.