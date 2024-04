Urgente.. Una pericolosa depressione colpisce Amman e la meteorologia lancia un importante avvertimento a tutti i cittadini

L'Autorità Meteorologica del Sultanato dell'Oman ha previsto un forte temporale che colpirà tutte le regioni del Sultanato dell'Oman, ed è possibile che questo temporale sia accompagnato da forti piogge e leggere nevicate, oppure da un temporale con Tanta polvere. Sono ancora solo previsioni, ma l'Autorità meteorologica mette in guardia tutti i cittadini dall'uscire con un tempo simile, per non mettere a rischio la propria vita.

Una pericolosa depressione colpisce l’Oman

Urgente: la meteorologia dell'Oman emette l'allarme n. 1 sulla pericolosa depressione d'aria in arrivo sul Sultanato.. Arriverà in questo momento

Eclissi lunare nel Sultanato dell'Oman tra poche ore… Data e ora dell'eclissi e luoghi per vederla

A causa dell'arrivo dei forti venti meridionali, tutte le regioni del Sultanato dell'Oman saranno interessate da una delle tempeste più forti, e questo sarà probabilmente l'inizio della prossima settimana, a causa dell'azione di questi forti venti tropicali che provengono dal nel sud del Paese, e in molti governatorati dell'Oman, in particolare in quelli che si affacciano sul mare, pioverà molto. Quelli settentrionali, così come i paesi affacciati sul mare, sono soggetti a forti venti e forti piogge.

Flusso delle nuvole e altezza delle onde in mare

Queste forti piogge sono dovute al grande accumulo di nuvole, che provocano piogge molto forti in diverse aree del Sultanato e queste fluttuazioni meteorologiche appaiono fortemente a Musandam, Al Batinah, Al Buraimi e persino ad Al. Dhahirah. Inoltre, si verificheranno molte piogge. Temporali accompagnati da fulmini e nevicate e si verificheranno anche flussi d'acqua nelle barriere coralline e nelle valli. Dobbiamo anche sapere che tali tempeste non si verificano frequentemente nel Sultanato dell'Oman, perché l'Oman è, per natura, uno dei paesi con il clima più mite.

READ 30 migliori Sex Toies Donna da acquistare secondo gli esperti Urgente: il Sultanato dell'Oman annuncia una nuova festività per tutti i settori in questa data, tra pochi giorni

Importante.. Chiunque sia esperto in queste professioni è richiesto per l'impiego presso il Ministero del Lavoro nel Sultanato dell'Oman

Leggi anche: La Asyad Dry Dock Company in Oman annuncia offerte di lavoro

Temperature previste nei prossimi giorni

L'Autorità Meteorologica si attendeva quanto segue:

Venerdì 15 marzo la temperatura massima sarà di circa 28 gradi Celsius, mentre la temperatura minima sarà di circa 22 gradi Celsius. Opportunità di lavoro ad Amman. Mettiti al passo adesso… Lavori presso aziende Progress ad Amman Urgente.. L'Oman annuncia la nuova legge sulla circolazione stradale e questi sono i nuovi prezzi di violazione!





Sabato la temperatura massima nel Sultanato dell'Oman sarà di 30 gradi Celsius, e la minima sarà di circa 24 gradi Celsius.

Domenica la massima sarà di 32 gradi Celsius e la minima sarà di 25 gradi Celsius.

Mentre la massima lunedì è di circa 31 gradi Celsius, mentre la minima è di circa 23 gradi Celsius. Preallarme dal Centro Nazionale di Meteorologia… Depressione ad Amman a partire da questa data Grandi offerte e sconti su tutti i beni e prodotti presso l'ipermercato Lulu ad Amman.. Prezzi dannati.





Leggi anche: Lavori presso la Swissport Company ad Amman con condizioni semplici e stipendi gratificanti. Fai domanda da qui

Nevica ad Amman?

A volte piove forte anche nel Sultanato dell'Oman, poiché questa pioggia cade quando arrivano tempeste come queste e le onde del mare si alzano e ci sono anche fulmini e tuoni.

C'è inverno nel Sultanato dell'Oman?

Nagham si trova anche nei mesi gennaio, febbraio e marzo, che sono i mesi in cui la pioggia è più concentrata.

Urgente: Il Sultanato dell'Oman lancia un importante allarme riguardo una dorsale aerea che colpisce queste zone. I lavori verranno sospesi?!

Procedure per il rilascio del visto Oman per i residenti negli Emirati

Quante stagioni in Amman?

Ci sono quattro stagioni, come in altri paesi del mondo: estate, inverno, autunno e primavera, e ora il Sultanato si avvia verso la primavera.

Urgente: un importante decreto reale per tutti i residenti del Sultanato dell'Oman in occasione del Capodanno 2024

Urgente.. La meteorologia dell'Oman annuncia l'arrivo di una depressione in questo momento e allerta i residenti di queste zone

“Acquista di più, risparmia di più” offre Eid Al-Fitr dall'ipermercato Lulu di Amman con sconti enormi

Petrofac Oman Company annuncia offerte di lavoro. Approfitta e candidati tramite il link di reclutamento

Offerte ritorno a casa dell'Ipermercato Afnan Majan ad Amman a prezzi incredibili. Le offerte sono per un periodo limitato

Urgente: il Sultanato dell'Oman annuncia una nuova festività per tutti i settori in questa data, tra pochi giorni

Duqm Refinery Company Oman annuncia varie opportunità di lavoro.. Diritto di candidarsi

Urgente: la meteorologia dell'Oman emette l'allarme n. 1 sulla pericolosa depressione d'aria in arrivo sul Sultanato.. Arriverà in questo momento

“Benvenuti Eid Al-Fitr” Le offerte dell'ipermercato Lulu ad Amman offrono le offerte più forti e nuove in quantità limitate. Approfitta dell'opportunità

Urgente.. Una pericolosa depressione colpisce Amman e la meteorologia lancia un importante avvertimento a tutti i cittadini

Eclissi lunare nel Sultanato dell'Oman tra poche ore… Data e ora dell'eclissi e luoghi per vederla

Condizioni per l'apertura di un ufficio Sanad ad Amman

Diritto di candidarsi.. Duqm Refinery Company in Oman annuncia la disponibilità di opportunità di lavoro per tutte le nazionalità e candidarsi tramite il link aziendale