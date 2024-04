Otto soggiorni caratterizzati da interni moderni e organici

Nella nostra ultima brochure abbiamo raccolto otto soggiorni, dalla Danimarca al Giappone, decorati in uno stile moderno e organico e caratterizzati da dettagli in legno e pietra naturale.

Apparentemente semplice e ingannevolmente moderno, lo stile moderno organico combina interni moderni con materiali naturali e tonalità della terra.

Molto legno, sotto forma di pavimenti, pannelli e mobili, conferisce a questi interni un aspetto organico. I designer hanno scelto anche la pietra per creare lo stesso effetto, con pavimenti, tavoli e basi per divani in pietra che aggiungono un tocco elegante e naturale.

Tutti questi soggiorni hanno anche tavolozze di colori neutri separati, con sfumature di marrone, beige, marrone chiaro e molti bianchi e crema che creano ambienti rilassanti.

Questo è l'ultimo della nostra serie di lookbook, che fornisce ispirazione visiva dagli archivi Dezeen. Per ulteriori ispirazioni, consulta le nostre precedenti brochure di design che presentano pavimenti che collegano spazi interni ed esterni e interni con soppalchi.

Heatherhill Beach House, Danimarca, di Norm Architects

Lo studio danese Norm Architects ha progettato la Heatherhill Beach House, rivestita in cedro, per assomigliare ad un fienile tradizionale, con una tavolozza di materiali che fa molto affidamento sul legno e sui mattoni.

Nel soggiorno fronte oceano, lo studio combina un pavimento in mattoni, una parete in legno e mobili contemporanei, tra cui la lampada a sospensione Valerie Objects, sottile e grafica, dello studio di design Muller Van Severen.

The Maker's Barn, Regno Unito, progettato da Hutch Design

Originariamente una stalla per maiali in cemento, Hutch Design ha trasformato The Maker's Barn in una casa vacanza utilizzando materiali “naturali e onesti”.

La zona soggiorno, pranzo e cucina presenta un camino in cemento, morbidi mobili gonfi e un tappeto a pelo lungo beige davanti alle finestre dal pavimento al soffitto che sottolineano il legame della casa con il paesaggio.

Tribeca Loft, USA, progetto di Timothy Godbold

Questo loft Tribeca all'interno di un'ex fabbrica tessile ha uno spettacolare soggiorno a doppia altezza fiancheggiato da grandi finestre. Per rendere la stanza più intima, l'interior designer Timothy Godbold ha aggiunto tende trasparenti e mobili morbidamente circolari.

Una discreta tavolozza di colori nei toni del crema e del beige è completata da abbondante verde, mentre un tavolo centrale in pietra e la base del divano in pietra aggiungono un tocco rustico.

Palm Springs, Regno Unito, progettato da Will Gamble Architects

Prende il nome da una città deserta della California, questo tratto di Palm Springs a Londra si ispira al marchio di modernismo della regione. Ciò è evidente nell'uso di materiali naturali e vetro dal pavimento al soffitto.

I toni sabbiosi del soggiorno richiamano anche i dintorni aridi di Palm Springs, con un divano verde che aggiunge più colore agli interni.

835 High Street, Australia, di Carr

Gli interni di questo appartamento di Melbourne creano un contrasto più morbido con la facciata in cemento a griglia. Un divano rotondo dalle forme ondulate è accostato a tavolini a forma di ramo e una classica sedia Flag Halyard disegnata da Hans J Wegner.

Anche gli accenti tessili sotto forma di un tappeto a motivi geometrici e di un plaid in pelliccia contribuiscono a rendere la stanza più accogliente.

Amity Street Residence, Stati Uniti, di Salma Akkari e Rawan Makdis

Il soggiorno dell'Amity Street Residence a Brooklyn, New York, comprende una collezione di mobili scultorei che gli conferiscono l'atmosfera di una galleria d'arte.

Qui, la lampada di riso Akari di Isamu Noguchi con tronco di bambù si abbina a una sedia e base in legno e contrasta con un tavolo in marmo verde.

“Una tavolozza di colori caldi è stata utilizzata per unificare gli spazi attraverso delicati pavimenti in rovere, pareti color crema in contrasto con la pietra scura e librerie interne in legno colorato”, ha affermato la designer Salma Akkari.

Residenza Azabu Hills, Giappone, progettata da Karimoku Kiss

Azabu Hills Residence (nella foto sopra e nell'immagine principale) si trova su una collina a Tokyo ed è stato progettato per avere “un'atmosfera serena e tranquilla”. Nei mobili su misura, compreso il tavolino ovale, è stato utilizzato il legno locale di zelkova.

L'uso intelligente dei materiali esalta gli interni moderni e organici, con un vaso marrone verniciato lucido che risalta sul tappeto e sul divano.

Can Santacilia, Spagna, di OHLAB

Il nuovo e il vecchio si incontrano all'interno dell'edificio residenziale Can Santacilia, nel centro storico di Palma di Maiorca, alcune parti del quale risalgono al XII o XIII secolo.

Nel soggiorno di un appartamento, lo studio di architettura OHLAB ha utilizzato mobili geometrici in rattan e un tappeto per portare una tavolozza di colori naturali nella stanza completamente bianca.

