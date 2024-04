Virale: Edo Harathi Camphoram.. Animuthyam.. Questa è la differenza tra software e hardware.. – Telugu News | Software contro hardware: uno studente dà una risposta davvero divertente durante un esame

La risposta dello studente è divertente

Ora, se apriamo i social media, tutto ciò che vediamo sono meme. I meme divertenti diventano virali. Apprezzo davvero l'intelligenza di coloro che li hanno creati. Sono avanzati nella tostatura. Non c'è niente come loro. Fanno a pezzi qualsiasi livello di persone. Alcuni vanno troppo oltre. Penso che le implicazioni per queste persone siano sbagliate. Qual è la cosa più divertente… le risposte divertenti che gli studenti scrivono durante gli esami. Non conoscendo la risposta alla domanda posta, alcune persone scrivono risposte strane. Gli insegnanti rimangono stupiti quando li vedono correggere i questionari.

Recentemente ti abbiamo fornito la risposta scritta da Jati Ratnam. Non è una persona comune. Alla domanda su quale sia la differenza tra hardware e software, Demack ha scritto una risposta negativa. La mente dell'insegnante si svuotò dopo aver visto quella risposta. L'hardware è duro, il software è morbido. L'hardware è diverso… e anche il software è diverso. L'hardware non è morbido… e il software non è difficile. Ha compilato il foglio con la risposta che gli è arrivata. A volte gli insegnanti ignorano mentre correggono i compiti e danno voti anche se scrivono in modo sbagliato. Pensando in questo modo, questo Animuthiam voleva segnare alcuni segni di successo. Ma è stato prenotato. Hai mai scritto risposte così divertenti…? Fateci sapere se scrivete.

Fare clic per ulteriori notizie di tendenza…