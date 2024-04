Notizie da Mumbai: grandi novità! Il Central Park di Mumbai secondo lo standard internazionale sarà costruito presso l'ippodromo di Mahalakshmi La riunione del gabinetto ha approvato lo sviluppo del Central Park di Mumbai secondo lo standard internazionale da parte di BMC su 120 acri dell'ippodromo di Mahalakshmi sbk90

Questa terra sarà consegnata alla Mumbai Municipal Corporation attraverso il governo e lo standard internazionale Mumbai Central Park sarà sviluppato per il pubblico dalla Brihanmumbai Municipal Corporation. ( Clicca qui per unirti al canale WhatsApp “Sam TV”. )

Maggio Royal Western India Turf Club Ltd. All'ippodromo di Mahalakshmi. È stato approvato il contratto relativo al terreno in locazione per il rinnovo del contratto di locazione per un periodo dal 1 giugno 2013 fino alla data di effettivo possesso del predetto terreno. Allo stesso modo, l'importo della differenza da pagare per detto periodo sarà recuperato dalla Mumbai Municipal Corporation secondo la tariffa prescritta dal Revenue and Forest Department.