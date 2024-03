WhatsApp: migliore funzionalità PIN di WhatsApp… ora fino a 3 messaggi

Whatsapp | Ufficio Internet: se non controlli regolarmente WhatsApp… ci saranno molti messaggi non letti. In questo caso, per sapere qualcosa di importante in esso, devi aprire tutto. Per risolvere questo problema, l'applicazione di messaggistica (WhatsApp) lo scorso dicembre ha introdotto la funzionalità Pin Chat. Tuttavia, non è possibile bloccare più di un messaggio. Ciò ha migliorato questa funzionalità. Ora puoi fissare fino a tre messaggi. Lo ha rivelato lo stesso Mark Zuckerberg, CEO di Meta, sul suo canale WhatsApp.

La funzione Pin offerta da WhatsApp è utile per non perdere le conversazioni che si svolgono nelle chat individuali e nei gruppi. Gli amministratori del gruppo possono utilizzare questa funzionalità per garantire che i membri del gruppo non perdano informazioni importanti. Oltre ai semplici messaggi di testo, è possibile appuntare sondaggi, immagini ed emoji di WhatsApp. Questi messaggi appuntati verranno visualizzati nella parte superiore della chat di WhatsApp. Basta premere a lungo sul messaggio e selezionare l'opzione Aggiungi nel menu.

Pin come questi durano sette giorni per impostazione predefinita. Se lo si desidera, è possibile impostarlo su 24 ore o 30 giorni. Una volta scaduto il limite di tempo, il messaggio bloccato verrà sbloccato. Spetta all'amministratore concedere il controllo dell'installazione ai membri del gruppo. Questa funzionalità è disponibile per gli utenti mobili e desktop.