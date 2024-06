Anytime Fitness è un franchising di palestre nato negli Stati Uniti e attualmente gestisce più di 5.000 negozi in 29 paesi e territori in tutto il mondo. In Giappone, abbiamo aperto il nostro primo negozio a Chufu, Tokyo, nel 2010, e da allora abbiamo aperto negozi in diverse aree come palestre per soddisfare una varietà di stili di vita. A settembre 2023 ci saranno 1.100 negozi a livello nazionale e il numero di iscritti ha superato gli 800.000 ad agosto.