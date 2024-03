6 dei migliori ristoranti di autentica cucina italiana!

C’è una famosa frase italiana che dice: “Prima mangiamo, poi facciamo tutto il resto”.

Inutile dire che ci fidiamo degli italiani se non altro nel cibo in generale, nella pasta e nella pizza!

C'è qualcosa nel cibo italiano che lo rende ciò che chiamiamo comfort food. Ti solleva l'umore e ti fa sentire felice già al primo morso!

Per il team di cityportal, ecco 6 dei migliori consigli a Salonicco, per l'autentica cucina italiana che adorerai.

Sig.ra. Trattoria

“Signora Trattoria” è una nuova offerta sulla mappa gastronomica di Salonicco e viene a mostrarci come si presenta un autentico ristorante italiano, sia in termini di pizza e pasta che in termini di arredamento stesso. È stato inaugurato a fine ottobre 2021 ed è venuto a farci conoscere i segreti e la filosofia della cucina tradizionale italiana.

Il suo arredamento rustico, classico ed elegante, nonché l'atmosfera calda ed accogliente, abbinati a deliziosi piatti della tradizione, costituiscono la meta ideale per tutti gli amanti dei ritmi italiani. Secondo la filosofia italiana, il menu è composto da tre portate principali: antipasti, primi e scandi. Da provare la Pizza Vongole con Vongole, la Pizza Bianca con Salsa Bianca, l'ottima Bistecca Alla Fiorentina e la Milaneza di Manzo. Per gli amanti della carne, l'opzione migliore sono i piatti alla milanese con osso buco e capesante.

Titolo: Mulino di Buffalo 38, Centro

Contatto telefonico: 2310 238233

cavalla H Monty

Un pezzo di mare e un pezzo di terra – i prodotti nati dalla terra italiana, ma anche i suoi segreti nascosti tra le montagne e il mare, hanno creato il ristorante Mare e Monti, dove la cucina italiana ha trovato la sua casa!

Con le ricette del nord e del sud Italia, troverai sicuramente il tuo ritrovo italiano preferito. Qui tutto crea un'atmosfera intima e calda, dalla cucina all'aperto allo spazio caldo e accogliente di Mare e Monti, con tavoli in legno e candele che rendono l'ambiente molto accogliente! Tutti parlano delle divine lasagne e carbonara, dei piatti di mare, della pizza e anche dei dolci. Non diciamo altro, è meglio prenotare subito un tavolo!

Titolo: Via Venizello 13, Panorama

Contatto telefonico: 2310 343344

Trattoria Il Bastardo

La “Trattoria La Pastardo” ha aperto nell'aprile 2021 e vi promette autentici sapori italiani, in uno spazio diverso da qualsiasi altro abbiate visitato nel panorama della ristorazione italiana nella nostra città e preparato con passione e amore, per portarvi a contatto con i piatti più deliziosi.

Il menù della “Trattoria La Pastardo” è eclettico e potrete scegliere i piatti che desiderate da ogni categoria: antipasti, insalate, primi piatti, dolci, ecc.

Il focus principale è sulla loro "pasta", cioè la loro pasta, tutta fatta a mano e con ottime soluzioni e abbinamenti. Da provare la pasta fresca, le pappardelle con speck, funghi, olio e pasta di tartufo, gli gnocchi ai gamberi e le tagliatelle ai frutti di mare. Nella pasta troverete anche gli spaghettoni siciliani, l'Amatriciana, l'Alfredo, l'Arrabbiata e tutte le paste classiche.

Titolo: 19 Valoriti aristotelici, al centro

Contatto telefonico: 2310 551077

Pizza Margherita Antiganali Salonicco

In un luogo bello, accogliente e caldo in via Proxino Coromella, dal 2017, “Margherita Pizza Artigianale Thessaloniki” ci accompagna in un viaggio quotidiano nel mondo dell'autentica pizza napoletana, con tocchi di prodotti greci certificati di alta qualità.

Titolo: 11 Coroxino Coromelas, Centro

Contatto telefonico: 2310 229559

est

Austin combina stili di caffè e ristoranti italiani e americani, servendo pasti tutti i giorni dalla mattina presto fino a tarda notte e a tutte le ore. Uova di galline ruspanti, panini, yogurt e cereali con tante preparazioni fatte a mano e ingredienti di alta qualità conferiscono alla colazione un carattere speciale.

La stessa cosa accade nel resto delle ore con piccoli piatti che accompagneranno il vostro vino o bevanda, ma anche primi piatti con influenze artistiche di altre cucine, come quella asiatica, ma senza discostarsi dai sapori familiari.

Una proposta degna di nota per tutti gli orologi e che ha rapidamente guadagnato impressioni in Oriente e non solo.

Titolo: 4 km Harilao-Termes

Contatto telefonico: 2310 383986

E Leonardo

Da Leonardo Cucina Italiana, la “cucina” italiana al suo meglio! Pasta fresca fatta a mano, pizze uniche, meravigliose insalate, vini italiani e greci selezionati e suggerimenti speciali per il tuo dessert.

Da Leonardo's Pizza & Pasta, dopo anni di esperienza ad Halkidiki, ha aperto a Pelaya, Salonicco. Il ristorante si trova nel centro di Belaya, accanto al Municipio, dispone di un parcheggio privato per i clienti ed è accessibile alle persone con disabilità.

Un posto bellissimo e delizioso con un'estetica elevata che serve autentici sapori italiani tutto l'anno!

Titolo: 50 Filippo, Belaya

Contatto telefonico: 2310 323377