Abu Dhabi ∙ L’Autorità per l’agricoltura e la sicurezza alimentare di Abu Dhabi ha annunciato la chiusura di 8 ristoranti che hanno violato la legge sulla sicurezza alimentare entro due mesi e mezzo. Le strutture nelle regioni di Abu Dhabi, Al Ain e Al Dhafra sono state chiuse. Sono stati chiusi anche due istituti di distribuzione alimentare. Sono stati accusati di vendita di prodotti scaduti, conservazione non igienica di prodotti congelati, vendita di pollo congelato come carne fresca e vendita di prodotti senza nome commerciale. La mancanza di igiene e la presenza di insetti e topi hanno portato alla chiusura dei ristoranti. I ristoranti sono stati chiusi a causa di ripetute violazioni nonostante gli avvertimenti. Si prega di avvisare anche il numero verde 800555 qualora si riscontrassero eventuali violazioni.