Adansi Travels presenta un pacchetto turistico storico volto a rilanciare il turismo in Ghana

Adansi Travels, la principale agenzia di viaggi del Ghana nel suo tentativo di incrementare il turismo, ha presentato un pacchetto turistico storico come parte dei suoi pacchetti turistici per l'undicesimo anniversario.

L'agenzia di viaggi, famosa per l'organizzazione di viaggi leisure e business per singoli, gruppi e aziende verso destinazioni in tutto il mondo, ha annunciato un impareggiabile pacchetto di viaggio da e per l'isola caraibica di Barbados tramite volo charter.

Intervenendo alla cerimonia di inaugurazione, il direttore generale, Gideon Asare, ha dichiarato: “Stiamo portando i ghanesi alle Barbados in un tempo record di 8 ore e 40 minuti su un volo completamente charter e portando i nostri fratelli e sorelle dai Caraibi sullo stesso volo charter a esplorare il Ghana.”

Phil Phillips dell'Alto Commissariato delle Barbados ha fatto eco ai suoi sentimenti, esprimendo il suo entusiasmo per le opportunità che ciò offrirà.

“Questo è qualcosa che stavamo aspettando, il Primo Ministro e tutti i Barbadiani ci sostengono e non vediamo l’ora di ospitare il gruppo mentre ci riconnettiamo con i nostri fratelli e sorelle”.

L'evento ha visto anche la presentazione di altri straordinari programmi turistici a Dubai, Città del Capo, Canada, Europa, Singapore, Bali e Malesia.

Kofi Kenyatta, quattro volte cantautore dell'anno ai Ghana Music Awards, è stato presentato all'evento come artista principale e offrirà agli sponsor spettacoli accattivanti a Dubai il 19 agosto e a Città del Capo, in Sud Africa, il 24 agosto 2024.

Da parte sua, Kofi Kenyatta ha espresso la sua gioia di essere l'headliner del tour dell'undicesimo anniversario a Dubai e a Città del Capo, e ha promesso di offrire ai clienti uno spettacolo straordinario.

Il tour dell'11° anniversario di Adansi Travels inizierà il 30 luglio 2024.

