Anteprima | Italia-Svizzera Euro 2024

Iniziano questa sera le gare degli ottavi di finale della Coppa delle Nazioni Europee 2024, che vedrà l’Italia affrontare la Svizzera allo Stadio Olimpico di Berlino.

Mattia Zaccagni ha segnato un drammatico pareggio negli istanti finali dell’ultima partita dell’Italia contro la Croazia, conquistando il posto negli ottavi, e ora affrontano la Svizzera, piena di fiducia dopo un’impressionante prestazione nella fase a gironi.

Gli uomini di Luciano Spalletti non sono ancora riusciti ad accendere l’entusiasmo dei tifosi in questo torneo. Oltre all’emozionante pareggio contro la Croazia, l’Italia ha ottenuto una vittoria di misura sull’Albania, ma nonostante abbia vinto solo 1-0, ha subito una sconfitta completa per mano della Spagna.

La Svizzera è ancora imbattuta. Ha ottenuto una netta vittoria contro l’Ungheria al primo turno, poi ha pareggiato 1-1 con la Scozia nella partita successiva. La squadra di Murat Yakin è stata sfortunata a battere la Germania ospitante nell’ultima partita della fase a gironi, qualificandosi come seconda nel Gruppo A.

La squadra svizzera, che non perde nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, non batte l’Italia dal 1993, ma cinque degli ultimi sei confronti tra loro si sono conclusi con un pareggio.

Il loro incontro recente più famoso è stato l’1-1 allo Stadio Olimpico di Roma nel novembre 2021. Una partita in cui il centrocampista Jorginho, che aveva sbagliato un calcio di rigore nel primo incontro tra le due nazioni, ne ha sbagliato un altro negli ultimi istanti garantire la qualificazione della Svizzera ai Mondiali 2022 in Qatar a spese degli Azzurri.

Risultati delle ultime cinque partite in tutte le competizioni

Italia DWWLD

Svizzera WDWDD

Novità sulla squadra:

Luciano Spalletti potrebbe apportare sei cambi alla formazione che ha pareggiato 1-1 con la Croazia. Riccardo Calafiore salterà la partita per squalifica, quindi il giocatore della Roma Gianluca Mancini lo sostituirà nel ruolo di difensore centrale. Anche Federico Di Marco non ha superato il test di forma fisica e sarà sostituito dal suo compagno di squadra dell’Inter Matteo Darmian nella posizione di terzino sinistro.

Si prevede un grande cambiamento a centrocampo, con Brian Cristante, Stephane El Shaarawy e Niccolò Fagioli nella formazione titolare, mentre in panchina si siederanno Lorenzo Pellegrini, Jorginho e Giacomo Raspadori.

In attacco potrebbe rientrare l’attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamaca al posto di Matteo Retegui.

La formazione titolare della nazionale svizzera comprenderà probabilmente cinque giocatori che giocano nel campionato italiano. Yann Sommer dell’Inter giocherà in porta, mentre Ricardo Rodriguez del Torino giocherà nel ruolo di terzino sinistro.

La coppia del Bologna Michel Aebischer e Remo Freuler dovrebbe giocare in un centrocampo a quattro con il collega di club Dan Ndoye sul lato sinistro di un attacco a tre.

Il difensore del Magonza Sylvain Widmer è squalificato e al suo posto dovrebbe prendere il posto Leonidas Stergio.

Formazioni previste per la partita:

Italia (4-1-4-1) Donnarumma; Darmian, Bastoni, Mancini, Di Lorenzo; Fagiolo; El-Shaarawy, Barilla, Chiesa Christanti; Scamaka

Svizzera (3-4-2-1) Estate; Rodriguez, Akanji, Char; Ibischer, Freuler, Xhaka, Sterigo; Con affetto, Vargas. Embolo

