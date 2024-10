Buffon fissa le aspettative dell’Italia: “Ci aspettiamo sempre questo livello”

Gianluigi Buffon ha espresso la sua felicità per la prestazione presentata dalla squadra italiana durante le vittorie su Francia e Israele del mese scorso, ma ha avvertito la squadra che i livelli mostrati il ​​mese scorso saranno attesi in ogni partita futura.

Gli Azzurri si sono ritrovati a Coverciano in preparazione al prossimo turno di UEFA Nations League. Luciano Spalletti e i suoi affronteranno Belgio e Israele rispettivamente il 10 e 14 ottobre.

Buffon attacca l’Italia: ci aspettiamo sempre prestazioni di questo livello

Buffon ritiene che la delusione per un’uscita anticipata da Euro 2024 abbia aiutato i giocatori italiani a crescere dentro e fuori dal campo, ma afferma che dopo un po’ ora si sono fissati standard più elevati. Una vittoria particolarmente impressionante per 3-1 in casa della Francia il mese scorso.

Ritiene inoltre che le scarse prestazioni dell’Italia durante l’estate siano state una sorpresa nelle partite, piuttosto che i buoni risultati contro Francia e Israele l’ultima volta.

“Ci sono tanti giovani in Nazionale, ma hanno già dimostrato di poter dare un contributo importante. Ha dettoparlando a un evento a Bologna.

“Sono forti a livello umano e anche più bravi di prima dopo l’esperienza fatta. Questo non può che rendere la Nazionale più ambiziosa e le ultime partite hanno confermato questa aspettativa.

“Come ho detto oggi l’Al-Ittihad è contento delle partite vinte, ma ci aspettiamo sempre una prestazione di questo livello. Il nostro livello è alto, ho detto che dopo gli Europei le partite di settembre non mi hanno sorpreso le partite che li hanno preceduti lo hanno fatto.