Cambiasso svela le chiavi della vittoria dell’Italia sulla Francia

Andrea Cambiasso ha elogiato l’allenatore Luciano Spalletti per il suo piano tattico contro la Francia e ha sottolineato che in campo si sente “più libertà di esprimersi”.

Gli Azzurri hanno avuto un inizio disastroso al Parco dei Principi quando sono rimasti in svantaggio dopo 14 secondi da un gol di Bradley Barkola, ma Hanno reagito vincendo 3-1 grazie a… Per la pallavolo, Federico DeMarco, Davide Fratesi e Giacomo Raspadori.

“La definirei una vittoria, è stata una grande prestazione, abbiamo dimostrato quello che sappiamo fare e siamo molto contenti”. Cambiasso ha dichiarato a RAI Sport:

“Dopo quello che è successo agli Europei, eravamo tutti sconvolti e non vedevamo l’ora di vendicarci. C’era molto entusiasmo in ritiro in questi giorni. Poiché non possiamo cancellare l’estate, dobbiamo pulire tutto in modo pulito guardare avanti.

Cambiasso elogia la trasformazione a cui sta assistendo l’Italia

La nazionale è stata eliminata agli ottavi di finale degli Europei 2024 dalla Svizzera, quindi quando la Francia è passata in vantaggio dopo 14 secondi, molti hanno temuto un completo collasso psicologico della squadra.

“Questa è stata una grande prestazione in termini di orgoglio e di approccio. Ci sentiamo tutti più liberi di esprimerci. Non è che non lo avessimo prima, perché l’allenatore è sempre stato molto aperto e disponibile con noi”, ha aggiunto. Juve Uomo.

Il cambiamento più grande è stato l’abbandono da parte di Spalletti della sperimentazione tattica per il passaggio al 3-5-2, che replicava il sistema a cui molti giocatori della squadra si erano abituati a livello di club.

“Giocando con due terzini offensivi come me e Demarco, abbiamo avuto questa capacità di battere la Francia, che difendeva con quattro uomini ed era in difficoltà. Quella è stata la mossa vincente”, ha concluso Cambiasso.

Lunedì sera l’Italia affronterà Israele in campo neutro a Budapest per continuare la sua campagna in UEFA Nations League, mentre la Francia affronterà il Belgio nell’altra partita del Gruppo A2.