La pioggia più lunga sulla Terra è durata milioni di anni

Non siamo estranei al maltempo qui sulla Terra, ma le condizioni moderne sul nostro pianeta non sono nulla in confronto a ciò che è accaduto ad un certo punto della storia.

Si scopre che sulla Terra ha piovuto per due milioni di anni consecutivi ed è stato essenziale per la diffusione della vita nel mondo.

Questo evento avvenne tra 200 e 300 milioni di anni fa, quando il supercontinente Pangea dominava la Terra.

Questo avvenne nel periodo in cui i dinosauri cominciavano a prosperare sulla Terra. Poi ci fu un periodo di grave siccità seguito da livelli di pioggia senza precedenti che durarono per un tempo incredibilmente lungo.

Questo è noto come evento di pioggia carnivora ed è stato scoperto per la prima volta dagli scienziati negli anni '70.

A quel tempo, gli esperti trovarono strati depositati nelle rocce risalenti a un periodo compreso tra 232 e 4 milioni di anni fa, e da qui stabilirono che c'era stato un periodo incredibilmente umido all'inizio dell'era dei dinosauri sulla Terra.

Qual è la causa delle precipitazioni per due milioni di anni? Santosh Kumar/Creative Commons

Gli esperti hanno quindi cercato di scoprire la causa esatta delle precipitazioni per due milioni di anni consecutivi e hanno stabilito che potrebbe essere dovuta a una massiccia eruzione vulcanica nella grande provincia vulcanica di Wrangellia.

Ciò a sua volta ha riscaldato gli oceani, rilasciando umidità nell’atmosfera e provocando più piogge.

I ricercatori di uno studio pubblicato su Giornale della Società Geologica Nel 2018: “In seguito alla diffusa estinzione delle principali piante ed erbivori sulla Terra, i dinosauri sono stati apparentemente i principali beneficiari del tempo di recupero, espandendosi rapidamente in diversità, impatto ecologico (abbondanza relativa) e distribuzione regionale, dal Sud America”. Innanzitutto, in tutti i continenti.

“Probabilmente è stato uno dei più importanti [rapid events] Nella storia della vita in termini di ruolo nel consentire non solo l'”era dei dinosauri”, ma anche l'origine della maggior parte dei principali cladi che compongono la moderna fauna dei tetrapodi terrestri, vale a dire anfibi, tartarughe, coccodrilli, lucertole, e mammiferi. “

sottoscrizione Per la nostra newsletter settimanale gratuita indy100

Come unirsi a il canale WhatsApp gratuito di indy100