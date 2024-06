Caterina Caignorgio: Il look abbagliante che ha indossato durante la sua vacanza in Italia

Caterina Caignorgio si sta godendo un’estate ricca di viaggi, riposo e divertimento dopo la conclusione di una stagione televisiva di grande successo. In effetti, la presentatrice ha recentemente viaggiato in Italia, in particolare nelle regioni della Riviera italiana come Capri, Positano e Amalfi, dove ha condiviso paesaggi assolutamente meravigliosi.

Il look di Katerina Kainourgiou era altrettanto impressionante, il che può fungere da ispirazione perfetta per te se ti stai preparando per una vacanza. La conduttrice ha sottolineato l’abbigliamento ampio, come abiti lunghi e corti, abiti e completi a due pezzi con motivi stampati colorati che si adattano perfettamente allo sfondo colorato della Riviera ligure.

Devi avere un taglio

Similmente a Caterina Kenorghiu, nella vostra borsa delle vacanze non può assolutamente mancare una borsa di paglia, che potrete tenere in spiaggia e durante le vostre gite fuori porta. Altrettanto essenziale è un abito bianco, che vi aiuterà a creare outfit diversi ed è molto pratico. Infine, ci sono due pezzi particolarmente utili perché, oltre ad essere molto stilosi, potete indossarli insieme e separatamente per creare più abbinamenti senza riempire la borsa di troppi vestiti.

Le vedute della Riviera Ligure di Caterina Kenorgio