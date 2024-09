Come Bitvavo si è evoluto nel “supermercato” della criptovaluta olandese in quattro anni

Bitvavo è da anni il più grande scambio di criptovaluta nei Paesi Bassi. Nel corso degli anni hanno continuato ad espandere la portata delle criptovalute. Ad esempio, durante gli anni della grande mania delle memcoin, furono aggiunti un gran numero di memcoin e lo scambio continuò a crescere nel corso degli anni. Qui puoi leggere come Bitvavo si è evoluto nel “supermercato” delle criptovalute nei Paesi Bassi in quattro anni.

I truffatori di criptovalute sono più attivi che mai: l’FBI lancia l’allarme

Le crescenti offerte di Bitvavo

Bitvavo ha avuto diverse offerte di token nel corso degli anni. Il fattore costante in questa storia è Bitcoin, che non può essere eliminato dal primo posto. L’offerta aggiuntiva è molto diversa, poiché abbiamo visto diversi simboli andare e venire nel corso di quattro anni.

Bitvavo ha iniziato il 2020 con un totale di 50 token, con Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) che hanno registrato i volumi di scambi più alti, rispettivamente di 1,6 milioni di dollari e 0,8 milioni di dollari. Al momento è disponibile un gran numero di token e la stessa Bitvavo indica di avere una fornitura di oltre 300 token.

Un cambiamento notevole è la visualizzazione dei loghi di tutti i token anziché solo dei primi dieci. Inoltre, Sui (SUI) ha preso il secondo posto in termini di volume degli scambi da Ethereum, e i volumi degli scambi sono complessivamente aumentati.

Nel 2020, il volume totale degli scambi di Bitvavo è stato di poco inferiore ai 6 milioni di dollari. Al momento in cui scriviamo questo importo è salito a circa 155 milioni di dollari, con un aumento del 2,583% in quattro anni. Il volume degli scambi di Bitcoin è salito a 29,4 milioni di dollari. Sui è arrivato secondo dopo Ethereum con un volume di scambi di 11,6 milioni di dollari, mentre Ethereum ha un volume di scambi di 10,7 milioni di dollari.

Bitvavo e l’ascesa delle valute meme

Bitvavo ha anche un’ampia selezione di valute meme. Nel 2021, quando la mania dei memecoin è iniziata con Dogecoin (DOG), Bitvavo è stata una delle prime aziende ad aggiungere il token alla sua offerta. Nel corso degli anni si sono aggiunte enormi quantità di memcoin, molte delle quali ora possono essere scambiate anche su Bitvavo.

annuncio













Bitvavo: il primo scambio di criptovaluta nei Paesi Bassi

Bitvavo è il primo scambio di criptovaluta nei Paesi Bassi. Nel 2018 la piattaforma è stata fondata da tre amici che hanno frequentato insieme l’università. La piattaforma era originariamente destinata a colmare il divario tra le valute tradizionali e le valute digitali.

Sebbene l’azienda sia stata fondata nel 2018, ci è voluto fino all’8 marzo 2019 prima del lancio della piattaforma. Ciò che ha reso Bitvavo unico è la sua fondazione olandese: la piattaforma è stata creata dagli olandesi per gli olandesi. Inizialmente avevano già un’offerta di 50 gettoni, il che ha reso la scelta facile per molti olandesi.

Due truffatori di criptovalute sono stati arrestati e hanno rubato un quarto di miliardo di dollari

Bitvavo come “supermercato delle criptovalute”

In precedenza in questo articolo, abbiamo chiamato Bitvavo il “supermercato” della criptovaluta nei Paesi Bassi, e questo non è senza motivo. Solo nel 2024, hanno già aggiunto enormi quantità di criptovalute che possono essere scambiate sulla piattaforma.

All’inizio di questo mese, abbiamo annunciato in un articolo di notizie sulla criptovaluta come Bitvavo avrebbe introdotto catizen (CATI), il popolare token basato su TON dell’omonimo gioco. È stato veloce quanto l’exchange più grande del mondo, Binance.

Il mese precedente, ad agosto, Bitvavo aveva aggiunto nosana (NOS), un token che ha contribuito al successo di solana (SOL) e AI. Essendo una delle aziende più veloci nell’aggiungere nuovi token, Bitvavo si è affermata come una delle migliori opzioni per il trading di criptovalute nei Paesi Bassi.

Non hai ancora un account con Bitvavo? Ricevi € 10 gratuiti sul tuo account quando ti iscrivi Registrati ora tramite questo link. Puoi spendere i tuoi € 10 su oltre 200 diverse criptovalute sulla piattaforma.



Numero di visualizzazioni del post: 32

Restare sempre un passo avanti? Unisciti alla nostra comunità Discord Con più di 12.000 membri. Discuti le ultime tendenze e previsioni sulle criptovalute e rimani informato su tutti gli ulteriori sviluppi. partner!