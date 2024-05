Come sarà la capitale polacca dopo la ricostruzione?

Il Consiglio Comunale di Varsavia ha presentato un piano per la ricostruzione della parte centrale della città. Vogliono aggiungere spazi verdi alle strutture in cemento. Verranno inoltre costruite nuove linee di trasporto pubblico: autobus e tram.

In primo luogo, le autorità cittadine hanno consultato il pubblico e, sulla base di questi dati, hanno elaborato tre progetti di progettazione.

Le consultazioni stesse si sono svolte sotto forma di workshop, in cui residenti ed esperti della città hanno partecipato alla progettazione congiunta. Tuttavia, questa idea sarà realizzata almeno tra qualche anno.

Piazza Tetralna

Il nuovo concept della piazza del teatro propone la creazione di due aree verdi dalle forme organiche sui lati est e ovest. Tra di loro, proprio di fronte all’ingresso principale del Teatro Bolshoi, progettano di installare una fontana rotonda chiamata “Teatro dell’Acqua”.

Ricostruzione a Varsavia Whitemad

Sarà collegato, tramite canali, a due piccoli laghetti posti negli spazi verdi laterali. Ciò creerebbe un’attraente area giochi per i bambini e un luogo in cui gli adulti potrebbero rilassarsi tra alberi, arbusti e fiori. Si prenderanno cura anche delle auto: creeranno un parcheggio sotterraneo nella parte occidentale della piazza.

Zona banche

Il nuovo aspetto dell’area ricorderà quello dell’anteguerra. Al posto del parcheggio vicino al monumento a Julius Slovatsky verrà allestito uno spazio con un nuovo specchio d’acqua. Sul lato occidentale, lungo le facciate degli edifici storici monumentali, sorgeranno un’area pedonale e un’altra piazza.

Ricostruzione a Varsavia Whitemad

Si prevede di piantare alberi e altri spazi verdi in quasi tutta la piazza. Si stanno ricostruendo anche le strade, i binari del tram e le stazioni dei trasporti pubblici.

Gli autori del progetto vogliono rendere la piazza più fruibile spostando i pedoni verso i Giardini Sassoni. Questa zona sarà anche paesaggistica. Il concept prevede anche l’apertura della facciata del Palazzo Lubomirski.

Ricostruzione a Varsavia Whitemad

La palma che da 19 anni troneggia sul Rondo de Gaulle verrà spostata. Molto probabilmente rimarrà nella stessa area, ma il nuovo luogo specifico in cui verrà installato verrà determinato dopo aver consultato l’autore dell’installazione.

Per noi è importante preservare la palma, sia per il suo valore artistico, sia per la sua importanza per l’identità del luogo. Pertanto è chiaro che coinvolgeremo l’artista prima di concordare il progetto