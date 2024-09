Come Xiaomi vuole festeggiare questa occasione con questi due nuovi robot aspirapolvere

Xiaomi è determinata a non rimanere indietro rispetto alla concorrenza con due nuovi robot aspirapolvere e la sua nuova spazzola anti-peli e anti-filo interdentale probabilmente farà una grande differenza.

Xiaomi sta rafforzando la sua offerta di casa connessa con due nuovi aspirapolvere, Xiaomi Robot Vacuum X20 Max e Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro. Come rispondere all’agguerrita concorrenza di Roborock, Ecovacs e Dreame?

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max: nuova spazzola rivoluzionaria?

Lo Xiaomi Robot Vacuum X20 Max non si distingue per il suo design simile ad altri prodotti del marchio. Questo vale anche per la base, che offre due serbatoi d’acqua: uno da 4 litri per l’acqua pulita, e uno da 3,8 litri per la raccolta dell’acqua sporca.

Inoltre, lavi il robot lavapavimenti (due cuscinetti rotanti) in acqua calda fino a 55°C.

Questo meccanismo è completato da un sistema di asciugatura rapida con aria calda, che dovrebbe asciugarli, sulla carta, in sole tre ore, prevenendo la comparsa di odori sgradevoli.

Il robot stesso è piuttosto classico, completo di telemetro laser, sensori a infrarossi, paraurti e fotocamera 3D. Il tutto deve garantire una mappatura efficiente, una navigazione precisa nello spazio e, soprattutto, una gestione intelligente degli ostacoli.

Nulla, invece, viene menzionato riguardo all’identificazione e alla prevenzione dei rifiuti animali.

Presenta una potenza di aspirazione di 8000 Pa, ma mancano i due veri punti innovativi del marchio. Si inizia con la piastra tergicristallo destra, che ora è montata su un braccio di pulizia estensibile, in grado di estendersi fino a 40 mm.

Pertanto, ad esempio, gli angoli e le basi dovrebbero essere gestiti meglio. Un’altra novità: Nuova spazzola centrale con meccanismo di taglio automatico dei peli durante la pulizia.

Sembra molto promettente sulla carta e non vediamo l’ora di testare questa funzionalità. Infine, Xiaomi ha annunciato 120 minuti di autonomia.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro: efficienza e intelligenza per la vita di tutti i giorni

Lo Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro, dal canto suo, è una versione leggermente meno potente dell’X20 Max, con una potenza dichiarata di 7.000 Pa.

Combina le stesse caratteristiche dell’X20 Max, ma non ha il braccio di pulizia estraibile né la nuova spazzola centrale dell’X20 Max, che taglia capelli e ciocche per evitare che si attorciglino. Anche la base è vicina a quella dell’X20 Max, fatta eccezione per il sistema di lavaggio del mop che non si riscalda fino a 50°C.

Tieni presente che la disponibilità non è stata ancora annunciata, ma i prezzi sono sufficienti per farti sorridere: 649 € per l’X20 Max e 499 € per l’X20 Pro.