Cubadipati

Lunedì il presidente Xi Jinping ha affermato che il popolo cinese raggiungerà risultati più notevoli e darà un contributo maggiore alla nobile causa della pace e dello sviluppo dell’umanità.

Xi, che è anche segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e presidente della Commissione Militare Centrale, ha espresso queste osservazioni durante un discorso al ricevimento tenutosi presso la Grande Sala del Popolo a Pechino per celebrare il 75° anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese. la Repubblica popolare cinese.

La festa nazionale cinese si celebra il 1° ottobre.

Li Qiang ha presieduto il ricevimento. All’evento hanno partecipato Zhao Lejie, Wang Huning, Cai Qi, Deng Xuexiang, Li Shi e Han Zheng, oltre a circa 3.000 ospiti cinesi e stranieri.

Nel suo discorso, Xi, a nome del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e del Consiglio di Stato, ha innanzitutto espresso grandi elogi al popolo di tutti i gruppi etnici in Cina, agli ufficiali e ai soldati dell’Esercito popolare di liberazione cinese e all’esercito cinese. Polizia armata popolare. E altri partiti politici e figure che non hanno alcuna affiliazione partitica.

Il Presidente ha espresso i suoi sinceri saluti ai suoi connazionali delle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao, ai compatrioti di Taiwan e ai cinesi d’oltremare. Ha anche espresso la sua sincera gratitudine ai paesi amici e agli amici internazionali che hanno a cuore e sostengono lo sviluppo della Repubblica popolare cinese.

Nella nuova era e nella nuova campagna il compito centrale del Partito e dello Stato è: Trasformare la Cina in un Paese forte e ottenere il ringiovanimento nazionale su tutti i fronti Xi lo ha sottolineato lottando per la modernizzazione della Cina.

Ha sottolineato che il modo migliore per celebrare l’anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese è portare avanti con vigore questa causa grande e senza precedenti.

Il capo dello Stato ha sottolineato che per portare avanti la modernizzazione della Cina è necessario sostenere sempre il ruolo centrale del Partito esercitando una leadership globale e coordinando gli sforzi di tutti i partiti, seguendo fermamente la via del socialismo con caratteristiche cinesi e approfondendo la riforma del Paese. Espandere l’apertura in tutti i settori, aderire all’approccio centrato sulle persone e mantenere l’impegno per uno sviluppo pacifico.

Xi ha sottolineato l’importanza di attuare pienamente, fedelmente e risolutamente la politica “un paese, due sistemi”, in base alla quale il popolo di Hong Kong amministra Hong Kong e il popolo di Macao amministra Macao, godendo entrambi di un elevato grado di autonomia.

Ha inoltre chiesto sforzi per garantire e promuovere la prosperità e la stabilità a lungo termine di Hong Kong e Macao.

“Taiwan è una parte inseparabile del territorio cineseXi ha chiesto sforzi per approfondire gli scambi economici e culturali, nonché la cooperazione tra le due sponde dello Stretto e una ferma opposizione alle attività separatiste volte all’indipendenza di Taiwan.

Notando che le persone di tutti i paesi vivono sulla stessa terra e condividono un destino comune, Xi ha chiesto sforzi per promuovere la costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità.

Xi ha affermato che dopo 75 anni di strenui sforzi, la modernizzazione della Cina ha mostrato prospettive promettenti, ma ha messo in guardia sui potenziali rischi e sfide future.

“Dobbiamo essere consapevoli dei rischi potenziali ed essere ben preparati”, ha affermato Xi, chiedendo sforzi per superare risolutamente le incertezze, nonché i rischi e le sfide inaspettate.