Destinazioni di vacanza nell'Europa meridionale: ecco quanto fa caldo in Italia & Co

Fa caldo nell'Europa meridionale e in molti luoghi il caldo sta causando problemi alle persone. Sono possibili anche incendi boschivi come quelli in Grecia. Quelle: Agenzia per la Protezione dell'Ambiente

L’ondata di caldo in Europa colpisce soprattutto i paesi del sud, comprese destinazioni turistiche popolari per i tedeschi, come ad esempio l’Italia e la Spagna. Calore estremo si registra anche in Grecia, dove nei pressi di Atene sono scoppiati i primi incendi boschivi. Panoramica.

Spagna: lunedì allerta caldo

In Spagna è iniziata la terza ondata ufficiale di caldo estivo. Un allarme caldo dichiarato dal Servizio Meteorologico Nazionale Emmett era in vigore lunedì per dodici delle 17 regioni autonome della popolare destinazione turistica. Il risultato sono state strade deserte e spiagge piene in molti luoghi, come riportato da RTVE TV e altri.

Le poche persone che hanno osato scendere in strada all'ombra lunedì a Madrid, quando la temperatura massima dichiarata era di 39 gradi, hanno cercato di mantenersi freschi utilizzando, tra le altre cose, ventilatori, ombrelli e bottiglie d'acqua.

Gran parte del mondo sta vivendo un’intensa ondata di caldo. In Italia è in vigore l'allerta rossa in diverse città e gli incendi si stanno diffondendo sull'isola spagnola delle vacanze La Palma. 16/07/2023 | 00:28 minuti

Anche Maiorca è stata colpita per la prima volta dall'ondata di caldo

La seconda ondata di caldo, con temperature che hanno raggiunto i 45 gradi in Spagna, si è conclusa solo giovedì, mentre la terza ondata dovrebbe continuare fino a mercoledì. Fino ad allora vi sentirete come se foste in un "forno", recitava il titolo del quotidiano AS.

A differenza delle prime due ondate di caldo, questa volta l’attenzione non si concentra solo sulla regione dell’Andalusia e su parti della Catalogna e della Navarra, ma anche su Maiorca, il cuore delle vacanze tedesche, per la prima volta con temperature particolarmente elevate.

Lunedì faceva già molto caldo sulle Isole Baleari: nel pomeriggio a Balearman si erano già misurati 36 gradi.

Ma il peggio deve ancora venire: martedì Emmett ha dichiarato il livello di allerta rossa più alto per il nord, il nord-est e il centro dell’isola. A Inca, a circa 30 chilometri a nord-est della capitale dell'isola, Palma, il termometro dovrebbe raggiungere i 44 gradi, secondo gli esperti. Questo sarà il valore più alto misurato a Maiorca finora quest'anno.

Le destinazioni di vacanza in tutto il mondo stanno vivendo condizioni meteorologiche estreme. Il riscaldamento globale non si limita alle zone turistiche. Dove contribuisce il turismo al cambiamento climatico? Dove potrebbe esserci un’opportunità? 16/07/2023 | 28:45 minuti

Italia: temperature massime previste a Roma

Lunedì le temperature massime hanno raggiunto i 40 gradi Celsius, e ha fatto più caldo a Roma che a Palermo, nel sud del Paese.

Martedì si prevede un clima ancora più caldo, poiché nella capitale italiana potrebbe essere raggiunta la temperatura record di 42 gradi, ha annunciato il Servizio meteorologico nazionale. Davanti al Colosseo e al Foro Romano il termometro segnava già alle 10.30 32 gradi Celsius.

Il caldo attuale sta controllando fortemente l’Europa meridionale. Tra i paesi e le destinazioni turistiche colpite ci sono l’Italia e la Grecia. Vicino ad Atene sono scoppiati incendi boschivi. 18/07/2023 | 01:07 minuti

Il Ministero della Salute italiano emana raccomandazioni in materia di calore

Il Ministero della Salute di Roma ha emanato dieci raccomandazioni per proteggere dal caldo gli anziani, i malati e gli animali domestici. Durante le ore più calde della giornata è opportuno:

rimani dentro

Bevi almeno 1,5 litri di acqua al giorno

Evitare attività fisica intensa

Le celebrità hanno promosso le raccomandazioni sul canale televisivo pubblico RAI, sperando di diffondere il messaggio. Il meteorologo Claudio Cassardo dell'Università di Torino ha detto delle alte temperature:

Anche 40-50 anni fa questi fenomeni (ondate di caldo estremo) erano molto rari, ora ogni estate si registrano temperature più elevate che mai. Claudio Cassardo, meteorologo

Gli scienziati affermano che il cambiamento climatico sta rendendo le ondate di calore più frequenti, più calde e più durature.

Il piano nazionale di protezione dal calore della Germania non è ancora stato attivato, ma le singole città e regioni stanno già rispondendo con le proprie iniziative. 12.07.2023 | 03:16 minuti

Grecia: boschi e incendi boschivi vicino ad Atene

Dopo una lunga siccità, nella zona circostante la capitale greca, Atene, sono scoppiati diversi grandi incendi nei boschi e nei cespugli. A causa di un incendio boschivo a ovest di Atene, lunedì 1.200 bambini sono stati evacuati dai campi di vacanza. Secondo i vigili del fuoco, un altro incendio è scoppiato nel comune di Kovaras, a circa 50 chilometri a sud-est della capitale greca, e un terzo incendio a nord-est di Atene.

La Grecia sta soffrendo la prima ondata di caldo quest’anno dalla fine della scorsa settimana. Secondo l'Osservatorio nazionale di Atene, nel fine settimana nella regione di Tebe, nel centro del Paese, è stata registrata una temperatura massima di 44,2 gradi. Con una temperatura che ad Atene ha raggiunto i 39 gradi, l'Acropoli è rimasta chiusa nelle ore più calde della giornata, dal venerdì alla domenica.

I turisti sono stremati dal caldo di Atene e l'Acropoli è temporaneamente chiusa a circa 40 gradi. Altro nel video:

I meteorologi greci misurano le temperature e temono che superino i 45 gradi. 15/07/2023 | 02:43 minuti

Il servizio meteorologico greco EMY prevede per i prossimi giorni un leggero calo delle temperature tra i due ei quattro gradi. Ma giovedì seguirà probabilmente un'altra ondata di caldo con temperature massime che raggiungeranno i 43 gradi. Il portavoce dei vigili del fuoco Artobius ha avvertito che il rischio di incendi boschivi aumenta notevolmente con l'aumento delle temperature.