La nave appoggio piattaforma Energean partecipa al salvataggio di 400 migranti in Italia

La nave “Nos Aries”, che supporta le strutture offshore del giacimento Vega in Italia, gestita da Energean, è stata attivamente coinvolta nell'operazione di salvataggio di circa 400 rifugiati al largo di Pozzallo in Sicilia, come si legge in un relativo annuncio. Azienda.

In condizioni meteorologiche particolarmente avverse e su richiesta dell'Autorità Portuale di Pozzallo, la nave appoggio piattaforma è stata attivata in un'operazione che è stata coronata da un completo successo, poiché tutti i migranti, tra cui molti bambini, sono stati trasportati sani e salvi a riva.

Come è accaduto più volte a Prinus Kavala, le risorse umane e le infrastrutture di Energean sono pronte in ogni momento e a disposizione delle autorità competenti per contribuire a qualsiasi sforzo umanitario e ai bisogni delle comunità locali in cui l'azienda opera.

È interessante notare che Energean produce in Italia circa 10.000 barili di petrolio equivalente al giorno.



