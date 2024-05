Dove acquistare altoparlanti portatili online

Per gentile concessione del capo

L’altoparlante portatile Bose SoundLink Max è ora disponibile! Offre un suono di alta qualità, fino a 20 ore di durata della batteria ed è resistente all’acqua e alla polvere. È disponibile in Blu Dusk e Nero per $ 399 Sito Web Bose, Walmart, Miglior acquisto E QVC. (Attualmente esaurito in nero, ma ne sono rimasti solo pochi in blu.)

Sebbene queste cuffie possano essere piccole, supportano l’audio ad alta definizione, il che significa che cattura chiaramente un suono più dettagliato. Dalle feste in spiaggia ai barbecue in giardino, questo altoparlante garantisce un suono eccezionale ovunque tu vada.

L’esclusivo sistema audio ti consente inoltre di utilizzare l’altoparlante stesso per caricare il telefono mentre ascolti la musica. Quindi, quando la batteria del tuo telefono è scarica, tutto ciò che devi fare è collegarlo alla porta USB-C per caricarlo.

Per gentile concessione del capo Altoparlante portatile Bose SoundLink Max $ 399

Con questo altoparlante portatile puoi regolare il suono a tuo piacimento. A seconda del marchio, puoi personalizzare il tuo suono con le impostazioni EQ regolabili disponibili nell’app Bose, dove puoi personalizzare il bilanciamento delle diverse gamme di frequenza (bassi, medi e alti) nella guida alla riproduzione audio.

Non solo è un altoparlante wireless intelligente, ma è anche dotato di una maniglia integrata con un comodo design a corda, che lo rende facile da trasportare con te ovunque tu vada.

Se stai cercando un’esperienza a mani libere, prendi in considerazione la cinghia da trasporto in corda Bose SoundLink Max progettata per questo altoparlante portatile. È un’opzione facile da portare in spalla, se non vuoi portare nulla con te.

