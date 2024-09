Droni russi nello spazio aereo rumeno risposta rapida

Punti chiave

Le autorità rumene confermano che i droni russi stanno prendendo di mira le infrastrutture civili ucraine.

La Romania ha schierato 4 aerei da caccia (2 F-16 e 2 F-18) per fornire sorveglianza.

Il drone russo potrebbe essere rimasto nello spazio aereo rumeno per meno di tre minuti.

Le autorità rumene hanno confermato che venerdì i droni russi hanno sparato contro le infrastrutture civili ucraine vicino al confine rumeno. In risposta, la Romania ha schierato due aerei da caccia F-16 e due aerei da caccia spagnoli F-18 dalle basi aeree di Borsia e Mihail Kogălniceanu tra l’1:52 e le 3:22 per fornire sorveglianza.

Lo ha annunciato il Ministero della Difesa romeno Fai una dichiarazione In esso si condannano gli attacchi russi, definendoli “ingiustificati” e una violazione del diritto internazionale. Ha affermato che queste azioni violano gravemente le norme del diritto internazionale.

Dettagli dell’incidente

Le autorità hanno riferito che almeno un drone russo potrebbe essere entrato nello spazio aereo rumeno intorno alle 3 del mattino per un breve periodo inferiore a tre minuti.

Anche se non ci sono notizie immediate sull’area dell’impatto sul territorio rumeno, il Ministero ha annunciato l’apertura di un’inchiesta sull’incidente.

