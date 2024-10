Evoluzione mareale di pianeti simili alla Terra nella zona abitabile di stelle di piccola massa

Un pianeta simile alla Terra in orbita attorno a una stella nana M – NASA

I pianeti simili alla Terra nella zona abitabile delle stelle di piccola massa sono soggetti a forti influenze mareali che modificano i loro stati di rotazione.

Si prevede che questi pianeti ospiteranno atmosfere dense che potrebbero anche svolgere un ruolo importante nell’evoluzione della rotazione. Da un lato, le maree gravitazionali tendono a sincronizzare la rotazione con il movimento orbitale medio, ma dall’altro, le maree termiche atmosferiche allontanano la rotazione e possono portare a equilibri asincroni.

Qui studiamo l’intera evoluzione mareale dei pianeti simili alla Terra tenendo conto dell’effetto dell’inclinazione e delle orbite eccentriche. Abbiamo adottato la reologia di Andrade per le maree gravitazionali e misurato parametri sconosciuti con l’attuale rotazione di Venere.

Abbiamo poi applicato il nostro modello a pianeti simili alla Terra e abbiamo dimostrato che la rotazione asincrona può essere prevista per i pianeti che orbitano attorno a stelle con masse comprese tra 0,4 e 0,9 masse solari. ⊙ Semiassi maggiori tra 0,2 e 0,7 UA.

È interessante notare che scopriamo che esistono pianeti simili alla Terra nella zona abitabile delle stelle con una massa di circa 0,8 milioni. ⊙ Questo potrebbe finire per essere un ciclo di equilibrio di 24 ore. Inoltre, scopriamo che questi pianeti possono anche sviluppare elevate eccentricità, che possono aiutare a mantenere gli ambienti temperati.

EFS Valiente, ACM Correa, P. Auclair-Desrotour, M. Farhat, J. Lascar

Riferimento al giornale: Astronomia e Astrofisica, vol. 687, A47 (2024)

https://doi.org/10.1051/0004-6361/202348450

