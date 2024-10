Gli scienziati hanno dimostrato che il “tempo negativo” esiste effettivamente

Riesci a immaginare di spegnere un incendio prima che inizi o di lasciare la festa prima di arrivare? Hai mai sentito parlare del concetto? Tempo negativo ‘? Questo fenomeno sembra possibile, almeno nei fotoni, come hanno osservato gli scienziati Fotoni Uscire dal materiale prima di accedervi.

Ricercatori di Università Griffith E Università di Toronto Hanno fatto questa sorprendente scoperta mentre studiavano il comportamento dei fotoni per comprendere meglio il fenomeno noto come… Eccitazione atomica È un’interazione tra luce e materia. Si verifica quando un atomo assorbe energia, facendo saltare l’elettrone dal suo stato fondamentale a un livello energetico più elevato. Questo evento non è permanente e gli elettroni ritornano presto ai livelli precedenti ed emettono fotoni.

È qui che i fotoni assorbiti dal materiale subiscono un ritardo, noto come ritardo Ritardo del gruppo prima che escano dalla sostanza a causa della loro interazione con gli atomi al suo interno. Ciò si traduce in un ritardo che fa sì che la luce impieghi più tempo per attraversare la materia di quanto avrebbe fatto se non fosse stata assorbita e riemessa dagli atomi.

I ricercatori hanno condotto un esperimento per studiare questo ritardo in cui hanno iniettato fotoni in atomi di rubidio molto freddi. I ricercatori hanno notato che alcuni fotoni viaggiano attraverso gli atomi a una velocità che supera il tempo necessario affinché avvenga il processo di eccitazione atomica. Ciò significa che c’è un tempo di transito negativo, poiché i fotoni escono prima di entrare nel materiale.

Ephraim Steinberg, uno degli autori dello studio e fisico quantistico dell’Università di Toronto, ha pubblicato un post su Il tempo dello stato eccitato è finito!

L’esperimento è durato sette anni, di cui tre anni per costruire il dispositivo in cui i fotoni interagiscono con gli atomi di rubidio ultrafreddi. I ricercatori di questo studio ritengono che tali valori negativi assunti nel tempo abbiano un significato materiale molto maggiore di quanto si creda. Ma è importante notare che questa scoperta non ha alcun impatto sulle leggi già stabilite del tempo e dei fotoni, come ha spiegato Teoria speciale della relatività . I fotoni partecipanti all’esperimento non hanno trasmesso alcuna informazione riguardante la natura del tempo.

Tuttavia, poiché il concetto di ritardo temporale esiste già, probabilmente ispirerà ulteriori ricerche nel mondo quantistico.