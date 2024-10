Google sta aggiungendo nuove informazioni alle sue foto basate sull’intelligenza artificiale, ma a prima vista non sono ancora chiare

A partire dalla prossima settimana, Google Foto aggiungerà una nuova informativa quando una foto viene modificata utilizzando una funzionalità AI, come Magic Editor, Magic Eraser e Zoom Enhance. Quando fai clic su una foto in Google Foto, ora verrà visualizzata un’informativa quando scorri fino alla fine della sezione Dettagli, indicando quando la foto è stata “modificata” con Google AI.

Google afferma che sta effettuando questo rilevamento per “migliorare ulteriormente la trasparenza”, tuttavia non è ancora chiaro quando un’immagine viene modificata dall’intelligenza artificiale. All’interno della cornice digitale sono ancora visibili delle filigrane che indicano che la foto è stata creata dall’intelligenza artificiale. Se qualcuno vede una foto modificata dall’intelligenza artificiale di Google sui social media, in un messaggio di testo o anche mentre scorre l’app Foto, non vedrà immediatamente che la foto è falsa.

Nuove rivelazioni sull’intelligenza artificiale da parte di Google (Credito immagine: Google)

Google ha annunciato il nuovo rilevamento di immagini di intelligenza artificiale in… Articolo del blog Giovedì, poco più di due mesi dopo che Google ha presentato i nuovi telefoni Pixel 9, ricchi di funzionalità di fotoritocco basate sull’intelligenza artificiale. Queste rivelazioni sembrano essere una risposta alla reazione che Google ha ricevuto per aver distribuito ampiamente questi strumenti di intelligenza artificiale senza filigrane visibili che possano essere facilmente lette dagli esseri umani.

Per quanto riguarda Best Take and Add Me, le altre nuove funzionalità di fotoritocco di Google che non utilizzano l’intelligenza artificiale generativa, anche Google Foto ora indicherà che quelle foto sono state modificate nei suoi metadati, ma non nella scheda Dettagli. Queste funzionalità modificano più immagini insieme per apparire come un’unica immagine pulita.

Questi nuovi tag non risolvono esattamente il problema principale che le persone hanno con le funzionalità di modifica AI di Google: la mancanza di filigrane visibili nella cornice della foto (almeno quelle che puoi vedere a colpo d’occhio) potrebbe aiutare le persone a non sentirsi ingannate, ma Google non lo fa. Egli li possiede.

Ogni foto modificata dall’intelligenza artificiale di Google rivela già nei metadati dell’immagine che è stata modificata dall’intelligenza artificiale. Ora c’è anche una rivelazione facile da trovare nella scheda Dettagli in Google Foto. Ma il problema è che la maggior parte delle persone non guarda i metadati o la scheda dei dettagli delle foto che vede online. Si limitano a guardare e ad allontanarsi, senza ulteriori indagini.

Ad essere onesti, nemmeno le filigrane visibili all’interno della cornice dell’immagine AI non sono una soluzione ideale. Le persone possono facilmente tagliare o modificare queste filigrane e poi torniamo al punto di partenza. Abbiamo contattato Google per chiedere se stanno facendo qualcosa per aiutare le persone a determinare immediatamente se una foto è stata modificata dall’intelligenza artificiale di Google, ma non abbiamo ricevuto risposta immediatamente.

La proliferazione degli strumenti fotografici basati sull’intelligenza artificiale di Google potrebbe aumentare la quantità di contenuti artificiali che le persone vedono online, rendendo difficile distinguere ciò che è reale da ciò che è falso. L’approccio di Google, utilizzando filigrane di metadati, si basa su piattaforme per indicare agli utenti che stanno visualizzando contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Meta lo sta già facendo su Facebook e Instagram, e Google afferma che prevede di taggare le immagini AI nelle ricerche entro la fine dell’anno. Ma altre piattaforme sono state più lente nel recuperare il ritardo.