I turisti ingombrano la strada e l'insegnante di Fujikawaguchiko Lawson verrà “bandito”｜Yahoo

Il Monte Fuji, ospitato nel minimarket Lawson, è diventato un'attrazione popolare dopo essere stato ampiamente condiviso sui social media all'inizio dello scorso anno. (Foto dalla pagina Facebook di Kavanagh.)

[تقرير أخبار ياهو]I media occidentali hanno anche raccomandato di vedere il Monte Fuji di fronte al minimarket Lawson sul Lago Kawaguchi, ma potrebbe non essere popolare. Secondo il rapporto dell'AFP, citando funzionari locali, a causa dei disagi causati dai troppi turisti che effettuano il check-in, le autorità installeranno uno schermo nero gigante lungo 20 metri e alto 2,5 metri nella sezione pedonale dove la maggior parte delle persone scatta foto per impedire ai passeggeri di entrare. check-in. . Scatta foto lì.

Questo punto di check-in si trova di fronte al minimarket Lawson, non lontano dalla stazione ferroviaria di Fujikawaguchiko nella prefettura di Yamanashi, in Giappone. Guardando il minimarket dal marciapiede di fronte al minimarket, puoi semplicemente vedere il Monte Fuji sopra il minimarket . Il che crea un quadro interessante non solo sui siti di viaggio di Hong Kong e Taiwan, ma anche in Gran Bretagnamail giornaliera Ho anche scritto un articolo per promuoverlo l’anno scorso. Tuttavia, vista la sua popolarità l'anno scorso, l'attrazione “Most Beautiful in Lawson” è stata immediatamente superata, il che ha portato alla decisione del governo locale di chiuderla.

Le guardie di sicurezza sono state schierate ma hanno avuto scarso effetto

Stazione televisiva giapponese TBSCopertura delle notizieUn turista è stato intervistato e ha sottolineato che la zona panoramica attira molti turisti, che mangiano ovunque all'entrata e all'uscita, si siedono sul lato della strada e lasciano molta spazzatura. Il primo a subire il peso è stato la clinica dentistica lì. Il direttore della clinica, Koichi Ide, ha detto che la maggior parte dei visitatori erano asiatici, ed era felice di avere un così gran numero di turisti in visita, ma questa attrazione ha causato problemi al personale. clinica. Il vicedirettore Eddie Taichi ha spiegato che i turisti avevano lasciato molti contenitori per il pranzo dai negozi fuori dalla clinica e avevano gettato mozziconi di sigaretta ovunque.

Nell'ultimo anno e mezzo, molti turisti hanno fatto un viaggio speciale per fare il check-in al minimarket Lawson sul lago Kawaguchi. (immagine clip TBS)

Proprio di fronte al minimarket e fuori dal percorso pedonale c'è un'attrazione per i turisti che possono effettuare il check-in. (immagine clip TBS)

Nei periodi di maggiore affluenza, folle di persone sostavano fuori dallo studio dentistico. (immagine clip TBS)

I turisti spesso attraversano arbitrariamente la strada ed entrano ed escono dai veicoli di passaggio, creando situazioni pericolose. (immagine clip TBS)

Dopo la costruzione del gigantesco schermo di simulazione TBS, i turisti non potranno più scattare foto del Monte Fuji Lawson dall'attuale punto fotografico, che è il marciapiede di fronte al minimarket.

La barriera proposta dal governo della prefettura di Yamanashi impedirà completamente alle persone di vedere il Monte Fuji dal marciapiede. (immagine clip TBS)

Per fare ombra, i visitatori talvolta si mettono sotto gli ombrelloni davanti alla clinica. Anche i visitatori che arrivano in taxi o in autobus turistico utilizzano il parcheggio della clinica. Come mostra il filmato di TBS, i viaggiatori non hanno rispettato le regole del traffico e hanno continuato ad attraversare la strada tra il negozio e il luogo delle riprese, creando situazioni pericolose. Il governo locale ha inviato personale di sicurezza per mantenere l’ordine, ma con scarso successo, così hanno deciso di erigere un gigantesco schermo nero per impedire alle persone di stare su quella parte del marciapiede per scattare foto. I rapporti hanno descritto questa misura come una “strategia amara”.

L'Agence France-Presse, citando le autorità locali, ha affermato che la costruzione dello schermo gigante inizierà la prossima settimana. La gente del posto ha reazioni contrastanti, con alcuni a favore della creazione di una gigantesca rete per ridurre disagi e pericoli, mentre altri credono che il governo dovrebbe creare un sito per agevolare i turisti e creare una situazione vantaggiosa per tutti.

La vista del Monte Fuji Lawson presto scomparirà per sempre. (Immagine dalla pagina Facebook “Bunbee, Travel Life Plan”)