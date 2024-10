Il giornale definisce “rivoluzione” cinque stelle dell’Italia nel centrocampo di Spalletti

Federico Dimarco, Andrea Cambiasso e Samuel Ricci sono tra i giocatori dell’Italia nominati protagonisti della “rivoluzione” del centrocampo di Luciano Spalletti dopo una corsa deludente a Euro 2024 in Germania durante l’estate.

L’Italia si è ripresa bene dalla delusione in Germania, registrando una vittoria particolarmente incoraggiante per 3-1 in casa della Francia a settembre, seguita da una vittoria per 2-1 su Israele. Martedì la Nazionale azzurra ha pareggiato 2-2 contro il Belgio, ma ha giocato tutto il secondo tempo in dieci.

Anche se è ancora agli inizi, Spalletti e la sua squadra hanno ricevuto elogi per le loro prestazioni fin dagli Europei, soprattutto in relazione ai cambi dell’allenatore a centrocampo e dintorni.

Ecco cinque giocatori italiani che hanno ruoli importanti da ricoprire ora e in futuro.

Cinque giocatori italiani brillano nella “Rivoluzione Spalletti”

Tuttosport Lunedì ha scritto della forza che l’Italia ha come terzino. Federico Demarco È considerato uno dei migliori giocatori al mondo per quanto riguarda il suo ruolo sul lato sinistro, mentre… Andrea Cambiaso Lo è Ho iniziato ad attirare l’attenzione Da alcuni dei più grandi club del mondo.

L’attenzione è soprattutto a centrocampo, dove Luciano Spalletti ha molte opzioni interessanti tra cui scegliere. È stata una delle sue scelte più popolari Samuel Richie, Chi ha giocato da titolare tutte e tre le ultime partite internazionali dell’Italia.

Un altro lo è Niccolò Fagioliche Spalletti ha portato agli Europei nonostante non avesse giocato quasi a calcio la stagione precedente. Le sue recenti selezioni hanno fatto guadagnare credito anche a Spalletti, soprattutto perché non è sempre un titolare regolare a livello di club.

Sandro Tonali È anche considerato parte della ‘rivoluzione Spalletti’, poiché era assente agli Europei, ma da allora è tornato in squadra e ha aggiunto un po’ di forza e potenza al centrocampo azzurro.

Sebbene l’Italia abbia altre opzioni tra cui scegliere a centrocampo, vale a dire Nicolò Barella e Davide Fratesi, ci sono stati suggerimenti secondo cui Spalletti dovrebbe cercare di costruire il suo futuro centrocampo attorno a Tonali e Ricci.