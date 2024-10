Il sindacato afferma che i dipendenti pubblici riceveranno un aumento di stipendio di 40 dollari

HARARE – I dipendenti pubblici riceveranno un aumento salariale che aumenterà i salari da 324 dollari al mese a 364 dollari per il dipendente meno pagato con effetto retroattivo a settembre, ha detto un sindacato che rappresenta i dipendenti pubblici.

La revisione salariale rappresenta un aumento di soli 40 dollari pro capite per la forza lavoro pubblica in difficoltà del paese.

In una dichiarazione, la Confederazione dei sindacati del settore pubblico dello Zimbabwe (ZCPSTU) ha affermato che l’aumento è il risultato di lunghe negoziazioni tra il governo e i rappresentanti dei lavoratori.

“Alla fine, il datore di lavoro si è impegnato a pagare come segue; Revisione salariale di 40 dollari su tutta la linea per i gradi di vicedirettore e inferiori a partire dal 1° settembre 2024.

“Di conseguenza, il grado più basso di B1 passerà da uno stipendio di 324 dollari a 364 dollari a partire dal 1 settembre 2024”, ha detto martedì il sindacato.

Il governo si è inoltre impegnato a pagare bonus annuali ai lavoratori per un periodo di due mesi.

“Il bonus 2024 verrà pagato nei mesi di novembre e dicembre 2024 e le modalità di pagamento saranno annunciate presto”, ha affermato il sindacato.

Durante i negoziati, i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto che l’aumento fosse pagato in dollari USA alla luce delle recenti turbolenze nei tassi di cambio.

Ma il governo ha affermato che non può pagare di più a causa dei suoi impegni paralleli per mitigare gli effetti della siccità causata dal fenomeno El Nino che ha lasciato milioni di persone alla fame.

Il sindacato ha aggiunto: “L’offerta iniziale di 31 milioni di dollari convertiti in valuta locale è stata respinta in due occasioni perché insufficiente dai lavoratori.

“Il datore di lavoro ha aumentato l’importo a 41 milioni di dollari, ma ha insistito sul fatto che sarebbe stato pagato nella valuta locale al tasso bancario prevalente a partire dal 1° settembre 2024.

“Il datore di lavoro ha citato la siccità, i flussi di entrate in dollari statunitensi inferiori alle attese e un cambiamento nella politica del governo verso l’eliminazione del dollaro, come ragioni per non essere in grado di pagare più dell’offerta fatta.

“È stato anche affermato che gli stipendi molto bassi di ZiG ai dipartimenti della funzione pubblica le cui detrazioni legali sono in un limbo e che il bilancio a medio termine del 2024 non include alcuna disposizione per l’adeguamento salariale.”