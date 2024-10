Il talento italiano Casadei ‘si sforza’ di iniziare la conversazione con il Chelsea

Il talento italiano Cassadi “si costringe” ad avviare una conversazione con il Chelsea

La stella italiana Under 21 Cesare Casadei ha impressionato ancora una volta quando ha giocato per il Chelsea nella Conference League contro il Gent, con tifosi ed esperti che volevano che giocasse da titolare più partite.

Il 21enne lo ha confermato proprio questa settimana Non ha intenzione di lasciare nuovamente lo Stamford Bridge in prestitononostante la relativa mancanza di opportunità di giocare in una squadra di grandi dimensioni.

Oggi gli è stata data una rara opportunità, guidando il centrocampo nella vittoria per 4-2 di Europa League contro il KAA Gent.

Cassady ha più che risposto alla fiducia di coach Enzo Maresca, giocando tutti i 90 minuti e completando il 98% dei suoi passaggi, con Solo due su 90 vanno fuori strada.

C’è stato anche un passaggio chiave, un tiro fuori porta con rovesciata acrobatica e tre intercettazioni.

Cassady scherza sul tentativo di gol del Chelsea

Lo stesso atleta ha anche scherzato sui suoi calci in bicicletta con un tweet della foto in onda, sottolineando che “la pratica rende perfetti”.

I tifosi e gli esperti sono rimasti impressionati, insistendo sul fatto che Cassady “si sta imponendo nella conversazione per i posti chiave” al Chelsea.

Prodotto di Inter Youth Academy, è stato ceduto al Chelsea nel 2022 per 14,86 milioni di euro più altri 5 milioni di plusvalenze, in prestito a Reading e Leicester City.

Ha collezionato solo due presenze con i Blues in questa stagione, entrambe per 90 minuti contro il Barrow nella Carabao Cup e il Ghent nella Conference League.