Il tentativo di Rutte di guidare la NATO contraddice le richieste dell'Europa orientale.

Türkiye si sta impegnando per garantire che il nuovo Segretario Generale non abbia una posizione parziale nei confronti dei membri della NATO nell'Unione Europea.

Il primo ministro olandese Mark Rutte, candidato alla carica di segretario generale della NATO, si trova ad affrontare la pressione di alcuni paesi dell'Europa orientale. Lui scrive Bloomberg, citando fonti.

Secondo l'agenzia Rutte deve ottenere il sostegno per la sua candidatura da Ungheria, Romania, Slovacchia e Turchia. Essi, a loro volta, chiedono una maggiore rappresentanza della regione nella leadership della coalizione.

Bloomberg osserva che i paesi dell'Europa orientale, nell'ambito di negoziati privati, hanno sollevato con Rutte la questione della rappresentanza geografica della regione nella leadership della NATO.

Secondo le fonti dell'agenzia, Rutte ha assicurato ai rappresentanti dei paesi che la questione è nella sua considerazione. Secondo Bloomberg, la Turchia sta cercando di garantire che il nuovo segretario generale non abbia un atteggiamento parziale nei confronti dei membri della coalizione nell'Unione europea.

Rutte vuole diventare capo della NATO – dettagli

A febbraio Germania, Stati Uniti e Regno Unito hanno ufficialmente sostenuto la candidatura di Mark Rutte. Fonti di Reuters hanno scritto che anche la Francia ha sostenuto la nomina. Il mandato dell'attuale segretario generale Jens Stoltenberg scade in ottobre.

I diplomatici della NATO hanno espresso fiducia che il prossimo leader sarà scelto nella prima settimana di aprile, in occasione dell'incontro dei ministri degli Esteri della NATO e delle celebrazioni del 75° anniversario della sua fondazione. Ma l'apparizione inaspettata della candidatura del presidente rumeno Klaus Iohannis per la stessa carica ha cambiato tutto, perché molti pensavano che per Rutte fosse già tutto deciso.

Potrebbero interessarti anche le novità: