Ivaylo è primo alle Olimpiadi di Filosofia

Studente della Scuola Superiore di Matematica di Varna Sogna di fare qualcosa di importante, almeno scrivere un libro

Offrirsi di svolgere attività di trucco: chi ha un interesse non sempre impara il materiale perché spesso viene prestata maggiore attenzione a chi non ha interesse

Ivaylo Hristov ha studiato alla Scuola Secondaria di Matematica “Dr. P. Perun” a Varna. È uno dei primi due della sua fascia d'età alle Olimpiadi nazionali di filosofia.

Ha vinto un saggio sul pezzo di Edmund Husserl:

“La scienza si basa sulla comprensione soggettiva del mondo vivente

A partire da ciò, utilizzano per i propri scopi ciò di cui hanno specificamente bisogno. Ma usare il mondo vivente in questo modo non significa studiarlo scientificamente nel suo modo di esistere”.

Il giovane ha già partecipato due volte alle Olimpiadi internazionali di filosofia (IPO): nel 2022 e nel 2023. Ha ricevuto due volte la menzione d'onore.

Quest'anno è stato incluso nella squadra nazionale allargata per le Olimpiadi Internazionali.

“Grazie al mio interesse per il campo della matematica, quest'anno ho vinto una medaglia d'argento nel turno preliminare della sessione globale delle Olimpiadi matematiche internazionali Copernicus, che si terranno alla Columbia University di New York, USA, a luglio,” ha raccontato il giovane filosofo a 24 Ore.

Ivaylo cerca di spiegare in modo semplice il complesso pensiero filosofico, ma l'immagine nella sua mente è organizzata nel suo ordine logico.

“La cosa più importante è capire cosa significa il mondo vivente, che è legato all'uomo. Autocomprensione del mondo vivente: l'uomo, in un certo senso, è dato a se stesso e tutta la scienza si basa sul fatto che esiste un osservatore che può valutare in qualche modo, e la scienza si costruisce a partire dalla sua posizione”, spiega Ivaylo.

Inizia il suo saggio con la tesi secondo cui deve essere dimostrato che esiste una verità universale

Ivaylo può filosofare a lungo e sviluppare la sua tesi con parole e termini sconosciuti al grande pubblico. Si appassionò a questa scienza in prima media dalla sua insegnante, Palmira Dacheva, oltre a lunghe ore di discussione con suo padre.

Oltre a ciò, il suo mondo vivente è pieno di libri, musica e amici. Ama la musica classica e suona la chitarra e il pianoforte. Ha un fratello e una sorella di 6 anni e non può ancora filosofare con loro.

Ivaylo è orgoglioso del suo premio.

La sua cerchia di amici è composta da giovani che, come lui, sono interessati soprattutto alla matematica e alla filosofia. Non sa dove andrà dopo la scuola, vuole studiare qualcosa che combini le sue materie preferite, ma ha tempo per decidere.

Il suo grande sogno è fare qualcosa di importante e significativo, almeno scrivere un libro. Crede fermamente che i giovani debbano tornare in patria, e vorrebbe vivere qui, almeno per una parte della sua vita.

Ivaylo ora ha 18 anni e può votare. Non è troppo entusiasta di questa opportunità, ha bisogno di tempo per abituarsi alla situazione. Vuole insegnare a se stesso che voterà per chi ha fatto di più per il Paese.

Non si fiderà dell'opinione di nessun altro, nemmeno delle persone vicine.

Segue anche gli eventi mondiali, anche se non legge regolarmente le notizie.

Negli ultimi anni è rimasto colpito dallo sviluppo della Cina e dalle differenze economiche tra questa e gli Stati Uniti. Così come la guerra in Ucraina

L'ultimo libro filosofico che ha letto è stato “Il Maestro e Margherita” – lo definisce come una dialettica astratta tra Antico Testamento e Nuovo Testamento, che sviluppa il tema del ripensamento dei valori, su Satana dopo Faust.

La filosofia gli dà un pensiero critico e una visione del mondo, gli piace pensare. Il giovane filosofo osserva brevemente il sistema educativo e fa alcune osservazioni.

“A scuola succede che le persone interessate non sempre riescono a imparare il materiale, perché spesso viene prestata più attenzione a coloro che non sono così interessati”, ritiene Ivaylo. Si suggerisce che vi siano attività compensative.

Le olimpiadi e le competizioni coinvolgono materie non studiate a scuola e i partecipanti devono prepararsi in modo laterale.

Frequenta una scuola di filosofia e studia matematica da autodidatta. Vuole dare un contributo alla società che le avvantaggia.