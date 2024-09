Johnny Depp è stato sorpreso con una donna misteriosa in Italia. I fan pensavano che fosse lei la nuova fidanzata

Johnny Depp è seguito ad ogni passo dai paparazzi, e le sue foto con la rossa misteriosa hanno recentemente fatto il giro del mondo.

I contratti dell’attore sono stati rinnovati dopo che ha riabilitato il suo nome e ha vinto la causa contro la sua ex moglie, Amber Heard. Johnny Depp sta già preparando un nuovo film e terrà concerti in tutta Europa con il chitarrista Jeff Beck.

I fan ora sperano che il loro idolo trovi pace tra le braccia di una giovane donna che lo apprezza.

Recentemente, l’attore è stato fotografato con dei misteriosi capelli rossi e gli utenti della rete hanno pensato che la donna fosse la sua nuova ragazza.



TMZ Scopre l’identità della rossa che lo ha accompagnato ad un concerto in Italia, e il loro rapporto sembra del tutto professionale.

La donna con cui Depp è stato fotografato alla festa a Vittorale, in Italia, è un’insegnante di francese. Ciò aiuta l’attore a migliorare il suo francese per il suo prossimo film, in cui interpreterà il re Luigi XV.

Il film documentario Johnny Vs. Ambra: Dall’amore all’odio, disponibile su Voyo

Il documentario contenente prove esplosive, archivi personali intimi e interviste approfondite di entrambi i team legali è disponibile sul sito web Voia.

Dopo meno di tre giorni di deliberazioni, i sette giurati hanno concluso che Amber Heard ha diffamato Johnny Depp nel suo editoriale sul Washington Post.

La corte ha deciso di concedere all’attore il diritto a un risarcimento morale di 10 milioni di dollari e a un risarcimento materiale di 350.000 dollari. L’avvocato di Amber Heard ha spiegato che l’attrice non può pagare un risarcimento. Una petizione online che cercava di raccogliere fondi per aiutare l’attrice è stata chiusa perché si è rivelata una truffa.



Fotografie: Getty Images/Promedia Images