La campagna di Trump spinge il Nebraska a cambiare il sistema elettorale

Nel complesso sistema elettorale americano, le persone in realtà non votano per un candidato presidenziale. Sebbene i nomi di Trump e Harris appaiano nelle schede elettorali del 5 novembre, in realtà votano per gli elettori che a loro volta votano per Trump o Harris.

Il numero di elettori negli stati varia a seconda della popolazione. La popolosa California ne ha 54, mentre i piccoli stati come Wyoming e Vermont ne hanno solo tre.

Quasi tutti gli stati hanno un sistema “chi vince prende tutto”. In modo che il candidato che riceve il maggior numero di voti nello Stato riceva tutti i voti elettorali. Ad esempio, si prevede che tutti i 54 voti della California andranno a Harris, mentre tutti i 40 voti del Texas andranno a Trump.

Ma due paesi si distinguono Non attribuiscono necessariamente tutti i loro voti elettorali a un candidato. È lo stato del Maine nel nord-est e lo stato agricolo del Nebraska nel centro degli Stati Uniti.

Il Nebraska ha cinque voti elettorali. È distribuito in modo che un voto vada al vincitore in ciascuno dei tre distretti dello stato, mentre gli altri due voti vanno alla persona che ha ricevuto il maggior numero di voti in tutto lo stato.

I democratici e Kamala Harris nutrono buone speranze di ottenere un voto elettorale decisivo in Nebraska, a meno che il sistema elettorale non venga modificato. Foto: Nathan Howard/TT



Questa piccola città rurale del Nebraska è decisamente repubblicana. Ma uno dei tre distretti, intorno a Omaha, la città più grande dello stato, a volte ha votato per il candidato democratico. È successo nel 2008 con Obama e nel 2020 con Biden.

Ora gli elettori sembrano propendere per i democratici. Il che darebbe la seguente ripartizione: quattro voti per Trump e uno per Harris.

Almeno uno è alquanto probabile Nello scenario, questo potrebbe essere l’unico distretto che dà a Harris i 270 voti elettorali necessari per vincere.

Anche se mancano solo 45 giorni alle elezioni Ora i repubblicani al Congresso del Nebraska stanno cercando di cambiare le regole In modo che tutti i voti elettorali vadano al candidato che ottiene la maggioranza nello Stato – e quindi a Trump.

Il governatore repubblicano del Nebraska ha chiesto un voto speciale sul sistema elettorale. I senatori repubblicani scettici sono sottoposti a forti pressioni.

La campagna dell’ex presidente ha interferito apertamente in questo processo. Si dice che lo stesso Donald Trump abbia contattato diversi repubblicani sospetti, secondo le informazioni dei media locali. Questa settimana, i politici statali hanno fatto visita a Lindsey Graham, uno dei più stretti alleati di Trump al Senato, a Washington.

La senatrice Lindsey Graham, una stretta alleata di Trump, ha visitato Lincoln, la capitale del Nebraska, questa settimana. Foto: Sue Dorfman/TT



Entrambi i partiti sono molto consapevoli Su ciò che alla fine è in gioco. I democratici di Omaha hanno condotto a lungo un’ampia campagna “Punti blu” che possono essere visti ovunque in città – Rendere consapevoli i sostenitori di Harris che il loro voto potrebbe essere decisivo.

Lo include Democratici nel MaineLo stato del Nebraska, 250 miglia a est, ha minacciato di cambiare il suo sistema di voto se il Nebraska lo avesse fatto. In questo Stato, un voto elettorale dovrebbe andare ai repubblicani e gli altri tre ai democratici.

Pertanto, il cambiamento nel Nebraska sarà accompagnato da un cambiamento simile nel Maine.

Ma pochi giorni fa, i politici statali del Maine sono andati in vacanza. Quindi forse è troppo tardi per cambiare le regole lì.

Alcuni sospettano che questo sia esattamente il motivo per cui la campagna di Trump sta scommettendo così tanto sul Nebraska in questo momento.

